VistaShares ha lanciato BTYB, un fondo negoziato in borsa (ETF) gestito attivamente e quotato alla Borsa di New York che alloca la maggior parte delle sue attività ai titoli del Tesoro statunitense, utilizzando strategie di opzioni per fornire un reddito settimanale e un'esposizione al prezzo legata a Bitcoin.

Secondo l'annuncio di martedì, il fondo alloca circa l'80% del proprio portafoglio a titoli del Tesoro statunitense e strumenti correlati, mentre il restante 20% è legato alle oscillazioni di prezzo di Bitcoin (BTC) attraverso una strategia sintetica di covered call. I dati sulle partecipazioni mostrano che l'esposizione legata al Bitcoin del fondo proviene da opzioni call su iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock.

In questo particolare contesto, una strategia sintetica di covered call utilizza derivati per creare un'esposizione al prezzo di Bitcoin e vende opzioni call (di acquisto) contro tale esposizione per generare reddito, piuttosto che detenere direttamente Bitcoin. Di conseguenza, BTYB non replica i prezzi spot di Bitcoin e limita il potenziale di rialzo in cambio di un reddito più elevato derivante dai premi delle opzioni.

VistaShares ha dichiarato che l'ETF mira a fornire un rendimento pari a circa il doppio di quello dei titoli del Tesoro a cinque anni, sebbene le distribuzioni non siano garantite e possano variare settimanalmente a seconda delle condizioni del mercato delle opzioni e dell'andamento dei tassi di interesse.

VistaShares è un emittente di ETF con sede negli Stati Uniti che si concentra su fondi gestiti attivamente utilizzando strategie di opzioni ed esposizioni tematiche piuttosto che il tradizionale tracciamento passivo dell'indice.

Emittenti crypto ETF si espandono oltre i prodotti a token singoli

Altri emittenti hanno lanciato negli Stati Uniti fondi negoziati in borsa che combinano Bitcoin con ulteriori asset o panieri di criptovalute più ampi, riflettendo la crescente sperimentazione al di là dei fondi crypto a singolo asset.

Il 19 dicembre 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato due ETF su indici crittografici spot, autorizzando l'ETF Nasdaq Crypto Index US di Hashdex alla negoziazione sul Nasdaq e l'ETF Franklin Crypto Index di Franklin Templeton alla quotazione sul Cboe BZX Exchange. Entrambi i fondi detengono Bitcoin ed Ether (ETH) spot e replicano i rispettivi crypto indici di riferimento.

A gennaio, Bitwise Asset Management ha lanciato il Bitwise Proficio Currency Debasement ETF, un fondo gestito attivamente che detiene Bitcoin, metalli preziosi e azioni minerarie con l'obiettivo di affrontare il calo del potere d'acquisto delle valute legali.

Anche gli ETF che replicano un ampio ventaglio di criptovalute stanno guadagnando terreno. A settembre, Hashdex ha ampliato il suo Crypto Index US ETF aggiungendo XRP (XRP), Solana (SOL) e Stellar (XLM). Secondo la società, il fondo quotato al Nasdaq detiene cinque criptovalute su base 1:1, tra cui Bitcoin ed Ether.

Nel novembre 2025, 21Shares ha lanciato due ETF su indici di criptovalute regolamentati negli Stati Uniti: il 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF e il 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF. Entrambi i fondi replicano gli indici FTSE Russell sulle criptovalute e detengono panieri di asset digitali a grande capitalizzazione.