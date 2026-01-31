Vitalik Buterin: Social media decentralizzati priorità assoluta per il 2026

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha dichiarato che nel 2026 intende dedicarsi completamente ai social media decentralizzati, sostenendo che solo le piattaforme basate su livelli di dati condivisi e decentralizzati possono favorire una reale concorrenza e supportare sistemi di comunicazione di massa in linea con gli interessi degli utenti piuttosto che con le metriche di coinvolgimento.

In un post pubblicato mercoledì su X, Buterin ha dichiarato di aver spostato la sua attività verso piattaforme social decentralizzate quest'anno, sottolineando che tutti i post che ha scritto o letto finora nel 2026 sono stati consultati tramite Firefly, un'interfaccia multi-client che supporta X, Lens, Farcaster e Bluesky.

“Se vogliamo una società migliore, abbiamo bisogno di strumenti di comunicazione di massa migliori”, ha affermato Buterin, sostenendo che la decentralizzazione consente la concorrenza permettendo a più clienti di operare su un livello di dati sociali condiviso.

Buterin ha criticato molti progetti sociali crypto-native per aver fatto affidamento su token speculativi come sostituto di innovazioni significative, sostenendo che gli esperimenti SocialFi hanno ripetutamente fallito premiando il capitale sociale preesistente e la speculazione sui prezzi a breve termine invece della qualità dei contenuti e del dibattito costruttivo.

Ha contrapposto questi sforzi a modelli di abbonamento ai creatori come Substack, che secondo lui allineano meglio gli incentivi intorno a contenuti di alta qualità.

Chiedendo una più ampia partecipazione della comunità, Buterin ha esortato gli utenti e i costruttori a dedicare più tempo agli ecosistemi sociali decentralizzati, affermando che il settore deve andare oltre una singola “zona di guerra informativa” centralizzata e verso una frontiera più competitiva dove possano emergere nuove forme di interazione online.

Stato dei social media decentralizzati

I social media decentralizzati, o SocialFi, sono piattaforme basate su reti aperte o blockchain in cui le identità degli utenti, i contenuti e i grafici sociali non sono controllati da una singola azienda. Sebbene protocolli come Lens e Farcaster abbiano riscosso un successo iniziale, il settore ha finora faticato a convertire tale slancio in un'adozione sostenuta da parte del mercato di massa.

Mercoledì, il fornitore di infrastrutture di base Neynar ha acquisito Farcaster da Merkle. Il co-fondatore di Farcaster, Dan Romero, ha annunciato la notizia, affermando che “dopo cinque anni, è chiaro che Farcaster ha bisogno di un nuovo approccio e di una nuova leadership per raggiungere il suo pieno potenziale”.

Anche Lens ha subito una transizione di leadership questa settimana, poiché Aave ha trasferito la gestione del protocollo sociale open source a Mask Network, incaricando l'azienda sociale Web3 di promuovere applicazioni sociali on-chain pronte per i consumatori.

Farcaster conta più di due milioni di utenti registrati e centinaia di migliaia di interazioni giornaliere, misurate in base ai post e alle reazioni. Secondo i dati di Dune Analytics, Lens ha accumulato circa 506.000 utenti.