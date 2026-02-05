Buterin propone DAO e mercati predittivi per premiare content creator

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha proposto un nuovo modello di token per i creator che combina le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) con i meccanismi del mercato delle previsioni per incentivare la creazione di contenuti di qualità superiore.

I creator token, o content coin, sono asset basati su blockchain che possono garantire ai follower una quota di proprietà, diritti di accesso o persino royalties per il lavoro dei creatori di contenuti, che possono essere post, foto, musica o video.

Tuttavia, in un post pubblicato domenica su X, Buterin ha affermato che le piattaforme di creator token esistenti danno la priorità alla creazione di contenuti di massa piuttosto che alla qualità, e che questo fenomeno è ora aggravato dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Per combattere questo fenomeno, Buterin ha affermato che un'idea potrebbe essere quella di consentire ai creator di lanciare token e candidarsi a DAO curate, in cui i membri decidono quali contenuti accettare, mentre gli speculatori traggono profitto prevedendo quali creator o contenuti saranno ammessi.

I creator accettati potrebbero quindi vedere aumentare il valore delle loro monete quando la DAO brucia i loro token, riducendo l'offerta e aumentando la scarsità.

Buterin ha inoltre rilevato che molte delle principali monete dei creatori sulle piattaforme esistenti come BitClout e Zora sono guidate da celebrità o persone di “status sociale molto elevato”, rendendo difficile per i creator avere successo esclusivamente in base al proprio merito.

Un altro esempio, non citato da Buterin, è Friend.tech, un'app SocialFi su Ethereum layer-2 Base che consentiva ai creator di condividere contenuti in chat room private accessibili tramite chiavi negoziabili.

Tuttavia, alcuni hanno criticato la piattaforma perché il prezzo delle chiavi era determinato principalmente dalla speculazione.

Friend.tech ha chiuso i battenti a settembre 2024 dopo che l'attività era diminuita in modo significativo e il suo token nativo era sceso del 95% dal suo massimo.

Buterin: Concentrarsi su nicchie per conquistare pubblico specifico

Buterin raccomanda inoltre alle DAO di evitare di cercare di conquistare l'intero mercato e di concentrarsi invece su stili di contenuto specifici, che si tratti di video brevi o di testi lunghi, e che i contenuti dovrebbero rivolgersi a un paese specifico o a un pubblico politico, ad esempio.

Buterin aggiunge: “L'obiettivo è quello di avere un gruppo più grande di un singolo creator, in grado di accumulare un marchio pubblico e di negoziare collettivamente per cercare opportunità di guadagno, ma allo stesso tempo abbastanza piccolo da rendere gestibile la governance interna”.

Gli speculatori di token aiuterebbero anche la DAO contribuendo a far emergere contenuti di alta qualità che meritano di essere premiati.

“I singoli speculatori possono rimanere in gioco e prosperare nella misura in cui riescono a prevedere correttamente le azioni delle DAO dei creatori”, ha affermato Buterin.