Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin è riuscito a vendere circa 2.961 Ether per un valore di 6,6 milioni di dollari in un periodo di tre giorni, dopo aver precedentemente annunciato l'intenzione di ritirare parte delle sue partecipazioni.

Il tracker blockchain Lookonchain è intervenuto giovedì in un post su X affermando che le transazioni sono state eseguite a un prezzo medio di circa 2.228 dollari per Ether (ETH). La criptovaluta nativa di Ethereum era scambiata a circa 2.130 dollari al momento della stesura di questo articolo, in calo di oltre il 5% rispetto al giorno precedente, secondo CoinMarketCap.

I dati di Arkham Intelligence mostrano che le vendite di ETH sono state effettuate tramite CoW Protocol, con più piccoli scambi piuttosto che un'unica transazione in blocco. Tali transazioni sono comunemente utilizzate per ridurre l'impatto sul mercato.

Buterin stanzia 45 milioni di dollari in ETH per promuovere la privacy e le infrastrutture aperte

La scorsa settimana, Buterin ha dichiarato di aver accantonato 16.384 Ether, per un valore di circa 45 milioni di dollari, dalle sue partecipazioni personali per sostenere tecnologie che preservano la privacy, hardware aperto e software sicuro e verificabile. Ha aggiunto che i fondi saranno distribuiti gradualmente nei prossimi anni, mentre la Fondazione Ethereum entra in un periodo che lui ha definito di “lieve austerità”, pur continuando a perseguire la sua roadmap tecnica.

Il post di Buterin della scorsa settimana. Fonte: Vitalik Buterin

Buterin ha affermato che si sta assumendo personalmente responsabilità che altrimenti potrebbero ricadere sotto progetti speciali della fondazione, concentrandosi sulla creazione di uno stack tecnologico aperto, sicuro e verificabile che abbracci software e hardware.

“Nello specifico, stiamo cercando un pacchetto completo di software e hardware open source, sicuro e verificabile, in grado di proteggere sia la nostra vita privata che gli ambienti pubblici”.

La Ethereum Foundation è stata in passato oggetto di critiche per aver venduto ETH al fine di finanziare le proprie operazioni, ma da allora ha esplorato strategie alternative, tra cui lo staking e approcci basati sulla finanza decentralizzata.

Cresce il nervosismo dei mercati in un clima di incertezza

Le vendite avvengono in un periodo di maggiore sensibilità nei confronti dei grandi detentori. Il calo dei prezzi di ETH ha spinto le whale di Ether con leva finanziaria a cedere asset per rimborsare i prestiti, aumentando la pressione di vendita.

In un post pubblicato martedì su X, Matt Hougan, direttore degli investimenti di Bitwise, ha affermato che il mercato delle criptovalute è in piena “crisi” da gennaio 2026. “Probabilmente siamo più vicini alla fine che all’inizio”, ha dichiarato Hougan.