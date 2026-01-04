Un giudice federale ha archiviato la causa intentata da ex investitori di Voyager Digital contro l’imprenditore miliardario Mark Cuban, relativa alla partnership della squadra NBA Dallas Mavericks con l’exchange di criptovalute poi fallito.

In un’ordinanza depositata martedì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, il giudice Roy Altman ha accolto una mozione di archiviazione, rilevando tra l’altro che gli investitori “non sono riusciti a dimostrare la giurisdizione personale”.

La class action, presentata nell’agosto 2022, poco dopo che il crypto exchange aveva presentato istanza di fallimento, contestava “false dichiarazioni e altri comportamenti ingannevoli” da parte della società, richiamando in particolare l’accordo del 2021 con i Mavericks, previsto per una durata di cinque anni. I ricorrenti avevano citato in giudizio Cuban, i Mavericks e altri soggetti per “false dichiarazioni e omissioni” su Voyager, sostenendo che l’azienda avrebbe minimizzato i rischi degli investimenti in criptovalute.

Nel concedere la mozione di archiviazione, il giudice Roy Altman ha affermato che i querelanti non sono riusciti a dimostrare che Mark Cuban e i Dallas Mavericks “svolgessero attività commerciali o imprenditoriali in Florida”, nonostante le informazioni sui viaggi del miliardario nello Stato o sulle sue proprietà a Miami Beach. Inoltre, il giudice ha rilevato che la causa non ha fornito prove del fatto che i residenti della Florida siano stati specificamente presi di mira dagli imputati con affermazioni su Voyager Digital.

“Invocare la giurisdizione per cospirazione in questo caso avrebbe più senso se la causa fosse contro Voyager”, ha dichiarato Altman. “Ma non lo è. Cuban e i Mavericks sono gli unici imputati. E i querelanti non sostengono che Voyager sia il co-cospiratore rilevante in questa vicenda”.

Cointelegraph ha contattato lo studio Moskowitz Law, co-difensore dei querelanti, per un commento sull’archiviazione, ma al momento della pubblicazione non era pervenuta alcuna risposta.

Il calo del mercato nel 2022 non ha colpito solo Voyager

La dichiarazione di fallimento di Voyager nell'agosto 2022 è stata condizionata dal significativo calo del mercato crypto causato dal crollo dell'ecosistema Terra. Diverse aziende hanno presentato istanza di fallimento quell'anno, tra cui il crypto exchange FTX e Celsius Network.

Do Kwon, cofondatore di Terraform Labs, è stato recentemente condannato a 15 anni di carcere per il suo ruolo nel crollo che ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari dal mercato crypto.