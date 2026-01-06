Secondo Santiment, l’accumulo di Bitcoin da parte delle whale e le recenti prese di profitto degli investitori retail possono essere interpretati come segnali rialzisti, potenzialmente in grado di alimentare un ulteriore slancio positivo del mercato.

I mercati crypto, ha spiegato Santiment lunedì, “tendono tipicamente a seguire le mosse dei principali stakeholder — whale e shark — e a muoversi in direzione opposta rispetto ai piccoli wallet retail”.

Whale e shark sono definiti come gli indirizzi che detengono tra 10 e 10.000 BTC, mentre i trader retail possiedono wallet con meno di 0,01 BTC.

Dalla metà di dicembre, whale e shark hanno accumulato complessivamente altri 56.227 BTC, secondo i dati di Santiment.

“Questo ha segnato il minimo locale del mercato crypto. E anche se i prezzi sono rimasti relativamente piatti, la divergenza rialzista generata dal loro accumulo era destinata a produrre almeno un breakout di entità contenuta”, ha aggiunto la piattaforma.

Nelle ultime 24 ore, “la situazione è ulteriormente migliorata”, poiché i trader retail stanno ora realizzando profitti con l’”aspettativa di trovarsi in una bull trap o in un fool’s rally”, ha osservato Santiment.

Alla luce di queste dinamiche, la società conclude che “la probabilità di assistere a una crescita della capitalizzazione di mercato complessiva del settore crypto è superiore alla media”.

Accumulo delle whale e vendita dei retail sono fattori rialzisti. Fonte: Santiment

Il breakout di Bitcoin potrebbe essere imminente

Bitcoin (BTC) si muove prevalentemente in laterale da sei settimane, rimanendo all’interno di un range compreso tra circa 87.000 e 94.000 $ dalla metà/fine di novembre.

Attualmente si trova nella parte alta di questo intervallo, dopo aver toccato un massimo di sette settimane a 94.800 $ su Coinbase nelle contrattazioni di lunedì in tarda serata, secondo i dati di TradingView.

Martedì, l’analista James Check ha osservato che Bitcoin ha aperto il 2026 con un rally fino a 94.000 $, “ma la vera notizia è la massiccia ridistribuzione dell’offerta che sta avvenendo sotto la superficie”.

Check ha sottolineato che l’“offerta concentrata nella fascia alta” si è riequilibrata dal 67% al 47%, che le prese di profitto sono “crollate”, e che i mercati dei futures stanno registrando uno short squeeze; tuttavia, la leva complessiva del mercato rimane contenuta.

Bitcoin si sta allontanando dal supporto e si sta avvicinando alla resistenza di lungo termine. Fonte: James Check

Una fase di consolidamento rialzista

“Bitcoin rimane in una fase di consolidamento rialzista”, ha dichiarato a Cointelegraph Andri Fauzan Adziima, responsabile della ricerca presso il crypto exchange Bitrue.

“La resistenza chiave al rialzo si trova tra 95.000 e 100.000 $, con un forte interesse per le opzioni call intorno allo strike di 100.000 $ con scadenza a gennaio. Il supporto immediato si trova tra 88.000 e 90.000 $; una rottura al di sotto potrebbe innescare una correzione più profonda”, aggiungono.