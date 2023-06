Nel tentativo di migliorare il coinvolgimento dei tifosi, quest'anno il torneo di tennis di Wimbledon incorporerà commenti e analisi dei giocatori basati sull'intelligenza artificiale (AI), consentendo agli appassionati di accedere ad analisi personalizzate dei loro campioni.

Tramite un annuncio del 21 giugno dell'All England Lawn Tennis Club (AELTC) e dell'azienda tecnologica IBM, il torneo di tennis più famoso al mondo ha rivelato l'intenzione di adottare la nuova tecnologia sulle sue piattaforme online.

Sviluppata in collaborazione con l'AELTC, una nuova funzione di commento AI basata sulla tecnologia WatsonX di IBM genererà audio e didascalie per i video dei momenti salienti delle partite. Questa funzione innovativa è progettata per fornire approfondimenti sui momenti chiave utilizzando un linguaggio specifico per il tennis.

Usama Al-Qassab, direttore marketing e commerciale dell'AELTC, ha dichiarato:

"Siamo in costante innovazione con i nostri partner di IBM per fornire ai fan di Wimbledon, ovunque si trovino nel mondo, un'esperienza digitale coinvolgente e ricca di informazioni sul Campionato".

Ha inoltre aggiunto che le funzioni dell'intelligenza artificiale consentiranno agli appassionati di accedere al commento di una "più ampia varietà di partite".

Mentre le telecronache umane assicurano la copertura dei "campi da gioco" di Wimbledon durante le partite più importanti, in altri eventi, come le partite dei senior, dei junior e dei giocatori in sedia a rotelle, il commento degli esperti non è dedicato.

IBM, partner ufficiale dei campionati di Wimbledon dal 1990, offre una serie di strumenti di analisi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui un "Indice di potenza" dei giocatori, approfondimenti sulle partite e filmati di highlights personalizzati. Una funzione di analisi dei sorteggi introdurrà anche una nuova statistica che valuterà la probabilità che ogni giocatore arrivi in finale.

Correlato: Chuck Schumer, senatore statunitense, richiede una legislazione "completa" sull'IA

Secondo Jonathan Adashek, vicepresidente senior di IBM per il marketing e la comunicazione, l'azienda riconosce il potenziale delle tecnologie AI al fine di valorizzare i grandi eventi sportivi come Wimbledon e attirare un pubblico più numeroso offrendo esperienze digitali uniche.

Secondo quanto riferito, i ricercatori IBM erano impegnati su un software di intelligenza artificiale in grado di fornire commenti in play-by-play sulle partite sportive già nel 2019. Di recente, l'azienda avrebbe aggiunto una telecronaca generata dall'intelligenza artificiale alle clip del Masters Tournament di golf svoltosi ad aprile.

Traduzione a cura di Walter Rizzo