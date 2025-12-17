Gemini, l'exchange di criptovalute fondato dai gemelli miliardari Tyler e Cameron Winklevoss, ha lanciato i prediction market negli Stati Uniti dopo aver ottenuto l'approvazione normativa necessaria.

Gemini ha lanciato il suo prediction market in-house, Gemini Predictions, in tutti i 50 Stati USA, come annunciato lunedì in un post su X.

Fornito tramite l'affiliata Gemini Titan, Gemini Predictions consente agli utenti di fare trading sui risultati di eventi del mondo reale con “esecuzione quasi istantanea” e piena trasparenza.

Il lancio è avvenuto poco dopo che, mercoledì, Gemini Titan ha ottenuto dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) una licenza di Designated Contract Market, che autorizza la società a offrire prediction market negli Stati Uniti.

Tendenza in crescita per la creazione di “everything app”

L'arrivo di Gemini Predictions segna l'ultimo passo dell'azienda nella creazione di una “super app one-stop”, che consente agli utenti non solo di scambiare criptovalute, ma anche di mettere in staking asset, guadagnare reward, acquistare azioni tokenizzate e partecipare ai prediction market.

La mossa è in linea con una tendenza più ampia del settore verso piattaforme all-in-one nel mondo cripto, con exchange rivali come Coinbase che si affrettano a introdurre una vasta gamma di servizi, tra cui prediction market e azioni tokenizzate.

Pronostico su Gemini sul prezzo di Bitcoin al 31 dicembre. Fonte: Gemini

La tendenza è stata adottata anche da wallet self-custodial come MetaMask e Trust Wallet, oltre che da importanti exchange decentralizzati (DEX) come PancakeSwap, che martedì ha lanciato Probable, una nuova piattaforma di prediction market basata su BNB Chain.

Il progetto si aggiunge a un portafoglio in crescita di prediction market sostenuti da YZi Labs, la società di venture capital fondata dal co-fondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao, tra cui Opinion, che a novembre ha guidato la classifica dei volumi.

I principali operatori hanno avuto problemi negli Stati Uniti

La spinta del settore verso il lancio dei prediction market arriva dopo anni di incertezza normativa negli Stati Uniti, con importanti operatori come Polymarket che hanno ripreso le attività locali dopo essere stati precedentemente soggetti a un divieto nel 2022.

La piattaforma ha avviato il suo rilancio negli Stati Uniti all’inizio di dicembre, annunciando che gli utenti in lista d’attesa sarebbero stati i primi ad accedere alla versione statunitense dell’app.

Un ulteriore segnale di un atteggiamento più favorevole degli Stati Uniti nei confronti dei prediction market arriva dal recente caso di un gruppo di operatori — tra cui Kalshi, Robinhood e Crypto.com — che ha ottenuto una sospensione temporanea dopo l’intervento di un giudice, in seguito agli ordini di cease and desist emessi dallo Stato del Connecticut all’inizio di dicembre.







