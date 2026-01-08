La piattaforma crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial, ha presentato domanda per ottenere una licenza bancaria nazionale al fine di accelerare l'adozione istituzionale della sua stablecoin USD1.

Mercoledì World Liberty ha dichiarato che la sua controllata WLTC Holdings ha presentato istanza all'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per ottenere una licenza che le consentirà di emettere, custodire e convertire la propria stablecoin internamente, anziché affidarsi a fornitori terzi come BitGo.

“Le istituzioni stanno già utilizzando USD1 per pagamenti transfrontalieri, settlement e operazioni di tesoreria”, afferma Zach Witkoff, CEO di World Liberty. “Una licenza bancaria nazionale ci consentirà di riunire emissione, custodia e conversione in un’offerta completa sotto un’unica entità altamente regolamentata”.

La banca fiduciaria di World Liberty consentirebbe il minting e il rimborso senza commissioni di USD1, nonché la conversione con dollari statunitensi, consentendo al contempo la custodia di USD1 e altre stablecoin.

OCC: Crypto e fintech contribuiscono a modernizzazione del sistema bancario

A dicembre, l'OCC ha concesso cinque approvazioni condizionate per licenze bancarie a Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo e Paxos, segnalando la volontà dell'autorità di regolamentazione di espandere i servizi crypto nel settore TradFi.

Il Comptroller of the Currency Jonathan Gould ha affermato in quell'occasione che “i nuovi operatori nel settore bancario federale sono positivi per i consumatori, il settore bancario e l'economia [in quanto] forniscono accesso a nuovi prodotti, servizi e fonti di credito ai consumatori e garantiscono un sistema bancario dinamico, competitivo e diversificato”.

L'OCC e World Liberty potrebbero essere sottoposti a un maggiore controllo con una licenza bancaria, poiché alcuni legislatori hanno sollevato preoccupazioni sui potenziali conflitti di interesse del presidente Donald Trump in World Liberty e sui suoi legami con il settore delle criptovalute in generale.

Trump è indicato come cofondatore della società insieme ai figli Eric, Barron e Donald Trump Jr.

Il presidente Trump è stato anche criticato per i suoi legami con World Liberty, avendo graziato il fondatore di Binance Changpeng Zhao dopo aver presumibilmente concluso accordi che hanno favorito la piattaforma dei Trump.

Witkoff avrebbe affermato che World Liberty ha costituito una società fiduciaria “per evitare conflitti di interesse”, sottolineando che Trump e la sua famiglia non avrebbero ricoperto ruoli dirigenziali né esercitato il controllo quotidiano dell'attività.