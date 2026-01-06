Trump ipotizza intervento in Colombia mentre BTC sale verso 93.000$

Lunedì, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui suggeriva che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere azioni più severe contro la Colombia e il Messico, estendendo l'incertezza geopolitica nella regione dopo l'operazione del fine settimana in Venezuela, Bitcoin ha raggiunto quota 93.000$.

Secondo quanto riportato da Reuters, domenica Trump ha criticato la Colombia per il traffico di cocaina e dichiarato che una nuova operazione militare statunitense incentrata sul Paese “sarebbe una buona idea”, avvertendo al contempo che “bisognerà fare qualcosa” in Messico.

“Anche la Colombia è molto sofferente, governata da un uomo malato, a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti, ma non lo farà ancora per molto”, avverte Trump.

Alla domanda sull'eventualità che gli Stati Uniti intraprendano un'azione militare contro la Colombia, Trump risponde: “Mi sembra una buona idea”.

PRESIDENT TRUMP JUST NOW:



Trump: "Colombia is run by a sick man, he's not going to be doing it for very long."



Reporter: "So there will be an operation by the US in Colombia?"



Trump: "Sounds good to me." pic.twitter.com/66fQM7cEIY — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 5, 2026

Sebbene Trump abbia rapporti più amichevoli con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, quest'ultima ha negato il proprio aiuto nella lotta contro i cartelli messicani, spingendo Trump ad affermare: “Bisognerà fare qualcosa in Messico”.

Gli Stati Uniti stanno inoltre tenendo d'occhio Cuba, alleato strategico del Venezuela, che Trump ha descritto come uno Stato fallito “pronto a crollare” ora che le forniture di petrolio venezuelano saranno interrotte.

Maduro arrestato prima che il mercato crypto potesse reagire

Secondo i dati di CoinGecko, dall'inizio dell'operazione militare in Venezuela Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento del 3,35%, passando da 89.990$ a 93.000$.

Variazione del prezzo di Bitcoin nell'ultima settimana. Fonte: CoinGecko



L'analista di mercato Crypto Rover ha commentato al riguardo che l'incidente in Venezuela ha causato pochi disagi al mercato poiché la cattura di Maduro è avvenuta prima che l'incertezza potesse diffondersi, a differenza dei conflitti passati che hanno provocato un prolungato stato di panico.

Groenlandia ancora in lista desideri di Trump

Tuttavia, ad aumentare l'incertezza geopolitica, Trump ha ribadito il suo interesse per la Groenlandia, definendola fondamentale per la sicurezza nazionale e la difesa degli Stati Uniti.

Tuttavia, i ministri di Danimarca e Norvegia hanno ripetutamente affermato che il territorio ricco di risorse minerarie non è in vendita, invitando il presidente degli Stati Uniti a desistere.