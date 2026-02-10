Secondo CertiK, società di revisione della sicurezza blockchain, nell'ultimo anno sono aumentati in modo significativo gli attacchi fisici contro gli utenti di criptovalute o i loro familiari, comunemente noti come “wrench attacks” (attacchi con chiavi inglesi).

In un rapporto sui “wrench attack” pubblicato domenica, CertiK ha affermato che nel 2025 si sono verificati 72 casi verificati in tutto il mondo in cui gli utenti di criptovalute sono stati oggetto di attacchi fisici. Secondo la piattaforma, tali attacchi non sono più casi isolati, dato che le aggressioni fisiche e i rapimenti sono aumentati di circa il 75% rispetto agli incidenti del 2024.

“Al di là delle perdite dirette, le ricadute psicologiche e reputazionali stanno rimodellando il comportamento in tutto il settore, spingendo i fondatori e gli individui con un patrimonio netto elevato verso l'anonimato operativo e il trasferimento geografico”, ha affermato CertiK. “Il 2025 segna un chiaro punto di svolta: la violenza fisica è ora un vettore di minaccia fondamentale nell'ecosistema delle criptovalute”.

Stando a CertiK, nel 2025 ci sono state perdite confermate per 40,9 milioni di dollari a causa di attacchi “wrench”, ma la cifra potrebbe essere più alta a causa di “segnalazioni incomplete, accordi silenziosi e riscatti non rintracciabili”. La Francia ha registrato il maggior numero di attacchi l’anno scorso, con 19 casi confermati, mentre tutta l’Europa ha rappresentato circa il 40% di tutti gli attacchi a livello globale nel 2025.

Tra gli attacchi più eclatanti del 2025 figurano il rapimento e la richiesta di riscatto del fondatore del portafoglio crittografico Ledger, David Balland, e di sua moglie Amandine, avvenuti a gennaio. In un altro caso, un possessore italiano di criptovalute sarebbe stato rapito e torturato durante una visita a New York City a maggio.

“Ogni settimana, c'è almeno un Bitcoiner nel mondo che viene rapito, torturato, estorto e talvolta anche peggio”, ha detto la fondatrice di SatoshiLabs Alena Vranova ad agosto, aggiungendo:

“Abbiamo assistito a casi di rapimenti per un valore di appena 6.000 dollari in criptovalute e abbiamo visto persone uccise per 50.000 dollari”.

Possibili soluzioni ai wrench attack

Uno dei suggerimenti per affrontare gli attacchi fisici o le intimidazioni contro gli utenti crypto è stato lo sviluppo dei “panic wallet”. Questi wallet possono potenzialmente chiamare aiuto, azzerare i saldi quando il titolare è sotto costrizione o inviare falsi diversivi.

Tuttavia, molti esperti consigliano ai possessori di criptovalute di non discutere apertamente del proprio patrimonio o delle proprie disponibilità.