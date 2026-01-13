Il mese prossimo X lancerà gli “Smart Cashtags” per crypto e azioni

La piattaforma social di Elon Musk è in fase di sviluppo di una funzione denominata “Smart Cashtags” che sarà rilasciata il mese prossimo e consentirà agli utenti di accedere in tempo reale alle variazioni di prezzo delle criptovalute e delle azioni.

Uno degli screenshot concettuali ha inoltre anticipato una potenziale funzione di trading in-app.

In un post pubblicato domenica su X, il responsabile del prodotto Nikita Bier ha affermato che gli utenti potranno accedere alle informazioni sugli smart contract collegati ai token crypto, mentre tutti gli asset avranno delle “menzioni” che mostreranno le discussioni recenti sull'asset e le notizie relative alle aziende e ai team che li gestiscono.

“X è la migliore fonte di notizie finanziarie e centinaia di miliardi di dollari vengono investiti sulla base di ciò che le persone leggono qui”, riferisce Bier, precisando che X intende raccogliere feedback prima di rilasciare pubblicamente la funzionalità a febbraio.

Visualizzazione della funzione Smart Cashtags prevista da X. Fonte: Nikita Bier

L'integrazione della finanza nella piattaforma X fa parte della visione di Elon Musk di trasformare il social media in una Everything App sin dalla sua acquisizione, avvenuta ad ottobre 2022.

Secondo tentativo di X di implementare funzione Cashtags

X ha introdotto una funzione Cashtags a dicembre 2022 che mostrava i grafici dei prezzi di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), nonché i principali titoli azionari e fondi negoziati in borsa. Tuttavia, tale funzione è stata successivamente rimossa.

Tali grafici provenivano da TradingView e includevano un link “Visualizza su Robinhood”.

I “Smart Cashtags” previsti sembrano aggiungere ulteriori funzionalità, con una foto concettuale che mostra i pulsanti ‘Acquista’ e “Vendi”; tuttavia, non vi sono informazioni su come funzionerebbe tale funzione o quando verrebbe lanciata.

Nel frattempo, X ha ottenuto licenze per il trasferimento di denaro in almeno 25 stati degli Stati Uniti, ma non è chiaro quanto la piattaforma di social media sia vicina all'abilitazione dei pagamenti, compresi quelli basati su crypto.

Cointelegraph ha contattato X per un commento, ma senza ricevere risposte immediate.

Voci secondo cui X starebbe censurando contenuti relativi a crypto

Ciò avviene circa 24 ore dopo che la crypto-community ha accusato la piattaforma social di reprimere i contenuti legittimi relativi alle criptovalute, consentendo invece che i feed fossero invasi da spam.

Bier ha risposto alle critiche in un post su X, ora cancellato, definendo tali accuse un mito.

Musk ha dichiarato che il suo team intende rendere open source l'algoritmo di raccomandazione di X entro la prossima settimana.