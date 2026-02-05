xAI di Musk cerca esperto crypto per addestrare IA su analisi di mercato

La società di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk sta assumendo uno specialista in criptovalute per aiutare ad addestrare i propri sistemi di IA sui mercati degli asset digitali.

Secondo un annuncio di lavoro pubblicato di recente, la società sta reclutando un “Esperto finanziario - Criptovalute” che lavori da remoto per aiutare a insegnare ai modelli di xAI come i trader professionisti di criptovalute analizzano i dati on-chain, valutano l'economia dei token e gestiscono il rischio in mercati volatili e sempre attivi.

“Ciò include la generazione di dati di alta qualità in formato testo, voce e video: annotazioni dettagliate, critiche sui risultati dei modelli, tracce di ragionamento passo dopo passo, spiegazioni audio delle strategie e occasionali sessioni video strutturate”, si legge nella descrizione del lavoro.

Come parte del ruolo, l'esperto di criptovalute dovrebbe anche “identificare e risolvere problemi complessi legati alle criptovalute, comprese questioni di microstruttura del mercato come la liquidità frammentata e i rischi di esecuzione legati al valore estraibile dai miner (MEV)”.

Responsabilità del ruolo di esperto di criptovalute. Fonte: xAI/Greenhouse

Crescente convergenza tra IA e crypto

Commentando l'annuncio di lavoro, Sumit Gupta, co-fondatore e CEO dell'exchange indiano di criptovalute CoinDCX, ha affermato che questo ruolo dimostra che il futuro risiede nella convergenza tra criptovalute e IA.

“X è già il luogo numero uno dove si ritrovano i CT. Elon Musk vuole rendere xAI/grok la piattaforma di ricerca numero uno anche per gli appassionati di criptovalute?”, ha affermato Gupta in un post su X.

Il ruolo è completamente remoto e offre una retribuzione oraria che varia da 45 a 100 dollari, a seconda dell'esperienza e della posizione.

A novembre, Musk ha dichiarato che X si sta preparando a lanciare un'app di messaggistica crittografata autonoma chiamata X Chat nei prossimi mesi, posizionandola come concorrente di Telegram e WhatsApp. Parlando a The Joe Rogan Experience, Musk ha affermato che l'app utilizza una crittografia peer-to-peer simile a quella di Bitcoin (BTC).

X si prepara a lanciare i “cashtag intelligenti”

Il mese scorso, Nikita Bier, responsabile dei prodotti di X, ha rivelato che la piattaforma si sta preparando a lanciare una nuova funzione denominata “Smart Cashtags” che mostrerà i dati in tempo reale sui prezzi delle criptovalute e delle azioni, insieme alle notizie correlate e alle discussioni sulla piattaforma.

Lo strumento mostrerà anche i dettagli degli smart contract per i token crypto ed evidenzierà le menzioni recenti legate alle aziende, ai team e alle narrazioni di mercato.