xAI di Musk cerca esperto crypto per addestrare IA su analisi di mercato

xAI di Elon Musk sta reclutando uno specialista in crypto per addestrare i propri modelli sui dati on-chain, sulla struttura di mercato e sul comportamento commerciale nel mondo reale.

La società di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk sta assumendo uno specialista in criptovalute per aiutare ad addestrare i propri sistemi di IA sui mercati degli asset digitali.

Secondo un annuncio di lavoro pubblicato di recente, la società sta reclutando un “Esperto finanziario - Criptovalute” che lavori da remoto per aiutare a insegnare ai modelli di xAI come i trader professionisti di criptovalute analizzano i dati on-chain, valutano l'economia dei token e gestiscono il rischio in mercati volatili e sempre attivi.

“Ciò include la generazione di dati di alta qualità in formato testo, voce e video: annotazioni dettagliate, critiche sui risultati dei modelli, tracce di ragionamento passo dopo passo, spiegazioni audio delle strategie e occasionali sessioni video strutturate”, si legge nella descrizione del lavoro.

Come parte del ruolo, l'esperto di criptovalute dovrebbe anche “identificare e risolvere problemi complessi legati alle criptovalute, comprese questioni di microstruttura del mercato come la liquidità frammentata e i rischi di esecuzione legati al valore estraibile dai miner (MEV)”.

Responsabilità del ruolo di esperto di criptovalute. Fonte: xAI/Greenhouse

Crescente convergenza tra IA e crypto

Commentando l'annuncio di lavoro, Sumit Gupta, co-fondatore e CEO dell'exchange indiano di criptovalute CoinDCX, ha affermato che questo ruolo dimostra che il futuro risiede nella convergenza tra criptovalute e IA.

“X è già il luogo numero uno dove si ritrovano i CT. Elon Musk vuole rendere xAI/grok la piattaforma di ricerca numero uno anche per gli appassionati di criptovalute?”, ha affermato Gupta in un post su X.

Il ruolo è completamente remoto e offre una retribuzione oraria che varia da 45 a 100 dollari, a seconda dell'esperienza e della posizione.

A novembre, Musk ha dichiarato che X si sta preparando a lanciare un'app di messaggistica crittografata autonoma chiamata X Chat nei prossimi mesi, posizionandola come concorrente di Telegram e WhatsApp. Parlando a The Joe Rogan Experience, Musk ha affermato che l'app utilizza una crittografia peer-to-peer simile a quella di Bitcoin (BTC).

X si prepara a lanciare i “cashtag intelligenti”

Il mese scorso, Nikita Bier, responsabile dei prodotti di X, ha rivelato che la piattaforma si sta preparando a lanciare una nuova funzione denominata “Smart Cashtags” che mostrerà i dati in tempo reale sui prezzi delle criptovalute e delle azioni, insieme alle notizie correlate e alle discussioni sulla piattaforma.

Lo strumento mostrerà anche i dettagli degli smart contract per i token crypto ed evidenzierà le menzioni recenti legate alle aziende, ai team e alle narrazioni di mercato.

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://it.cointelegraph.com/editorial-policy