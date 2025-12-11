Il calo di XRP (XRP) verso i 2 dollari è stato preceduto da una significativa riduzione delle commissioni di transazione, che secondo gli analisti potrebbe alimentare una più profonda correzione dei prezzi.
Fee di transazione XRP scendono a minimi quinquennali
Secondo il fornitore di dati on-chain Glassnode, le commissioni totali giornaliere sulle transazioni su XRP Ledger (XRPL) sono diminuite in modo significativo da inizio anno.
Le commissioni totali pagate giornalmente su XRP sono scese a circa 650 XRP al giorno dai 5.900 XRP al giorno del 9 febbraio, secondo quanto affermato da Glassnode in un post pubblicato giovedì su X, aggiungendo:
“Ciò segnala un calo dell'89% rispetto ai livelli registrati l'ultima volta a dicembre 2020”.
Il calo delle commissioni di transazione coincide con un forte calo dell'open interest (OI) dei futures su XRP, passato da 1,75 miliardi di XRP ai primi di ottobre a 0,74 miliardi di XRP, pari a una riduzione del 59%.
Insieme al calo dei tassi di finanziamento dallo 0,01% allo 0,001% (7D-SMA), ciò suggerisce una minore fiducia tra gli operatori di derivati nella capacità di recupero di XRP.
Come riportato da Cointelegraph, il sentiment sui social nei confronti di XRP è precipitato nella “zona di paura”, il livello più alto di FUD da inizio ottobre, sebbene alcuni analisti sostengano che un calo di questo tipo potrebbe essere precursore di un massiccio rialzo del prezzo di XRP, come già osservato in passato.
XRP’s descending triangle targets $1.73
Anche i dati tecnici relativi al prezzo della coppia XRP/USD mostrano un potenziale rischio di ribasso qualora si completasse un pattern triangolare discendente.
Il grafico sottostante indica un aumento del rischio qualora il prezzo dovesse rompere al di sotto della linea di supporto del triangolo a 2$.
L'obiettivo misurato del pattern, calcolato aggiungendo l'altezza del triangolo al punto di rottura, è di 2,20$, che rappresenta un calo del 15% rispetto al prezzo attuale.
Come riportato da Cointelegraph, l'area compresa tra 2 e 1,98$ resta una zona di supporto fondamentale per XRP, e mantenerla è cruciale per evitare ulteriori perdite fino a 1,61$.
