Secondo quanto riportato, il colosso del video sharing YouTube ha abilitato i creator con sede negli Stati Uniti ad accettare pagamenti nella stablecoin di PayPal, PYUSD.

Fortune ha riferito giovedì che May Zabaneh, responsabile crypto di PayPal, ha dichiarato che la funzionalità è già attiva, ma limitata agli utenti statunitensi. All’inizio di quest’anno, l’azienda aveva integrato la possibilità per i destinatari di accettare pagamenti in PYUSD, con YouTube che ha successivamente deciso di estendere questa opzione ai propri creator.

“Il bello di ciò che abbiamo costruito è che YouTube non deve interagire direttamente con le criptovalute, permettendoci così di eliminare gran parte della complessità”, ha affermato Zabaneh.

PayPal intrattiene da tempo una relazione consolidata con YouTube, consentendo da anni agli utenti di effettuare pagamenti tramite i propri servizi e venendo utilizzata anche per i pagamenti AdSense ai creator.

YouTube potrebbe iniziare ad aprirsi alle criptovalute, dopo una storia di shadowbanning dei contenuti crypto, dato che gli asset digitali stanno entrando nel mainstream. La mossa potrebbe anche essere un potenziale vantaggio per l'adozione delle stablecoin, date le dimensioni della piattaforma YouTube.

Il mercato delle stablecoin è esploso nell'ultimo anno, poiché le aziende mainstream, le istituzioni e i governi hanno deciso di integrare questi asset nella finanza tradizionale.

PSYUD è stato lanciato a metà del 2023 e, secondo i dati di CoinGecko, ha attualmente un market cap di 3,9 miliardi di dollari. La sua capitalizzazione di mercato è salita alle stelle dall'inizio dell'anno, aumentando dai circa 500 milioni di dollari di gennaio.

Capitalizzazione di mercato PYUSD. Fonte: CoinGecko

Una parte significativa della crescita di PYUSD si è registrata dall’inizio di settembre, quando la sua capitalizzazione di mercato era di circa 1 miliardo di dollari. In quel mese, PYUSD è stato integrato nei mercati di lending di Spark e su Stable di Bitfinex, una blockchain per stablecoin di livello istituzionale.