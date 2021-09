Dan Markham, il creatore del canale YouTube con sette milioni di iscritti What’s Inside, ha scambiato la sua Tesla Roadster per un singolo token non fungibile (NFT).

In un video pubblicato il 15 settembre sul suo canale What’s Inside Family, Markham ha scambiato una Tesla Roadster blu, che secondo le stime varrà “un quarto di milione di dollari a breve,” per un token non fungibile raffigurante un “porcospino positivo.” L’NFT è una delle creazioni del progetto VeeFriends e apparteneva a Eli Burton, l’artista creatore di The Adventures of Starman.

“Sono incredibilmente grato a @garyvee e alla comunità @veefriends. Ho scambiato il mio NFT epico porcospino positivo per l’auto dei miei sogni, la Tesla Roadster Starman originale. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza Vee Friends. Grazie davvero.”

I am incredibly grateful to @garyvee and the @veefriends community.



I traded my vee friends NFT epic positive porcupine for my dream car, the original Starman Tesla roaster.



This was only possible because of vee friends. I love you guys. Thank you https://t.co/9KCIWhcDkI pic.twitter.com/YyDfpxdukd — Eli Burton (@EliBurton_) September 15, 2021

“Ripensandoci tra un anno, due anni, tre anni da oggi potrebbe rivelarsi una decisione terribilmente stupida, ma potrebbe anche essere un’ottima decisione,” ha affermato Dan Markham. “Credo che queste auto hanno molto valore per molto tempo e credo negli NFT.” Lo YouTuber ha aggiunto:

“Un’immagine per un auto, chiaramente è lui a ricavare di più da questo affare.”

Burton ha spiegato che prevedeva di vendere l’arte digitale per più di 100.000$ prima dell’offerta di Markham. Stando al disegnatore, scambiare l’NFT per l’auto è stato “semplice come offerta e domanda,” in quanto ci sono 10.000 token attualmente disponibili e ciascuno è valutato a un prezzo minimo di 60.000$. VeeFriends presenta 40 porcospini simili con una varietà di sfondi.

“Dal punto di vista del denaro non c’è quasi nessuna differenza tra l’avere una automobile da collezione o un NFT da collezione,” ha commentato Markham.

Anche se i due collezionisti hanno scambiato l’NFT sulla blockchain, l’operazione è avvenuta in larga misura nel mondo reale, quando Markhan ha consegnato fisicamente i documenti e la chiave della Tesla a Burton. Il porcospino è attualmente quotato su OpenSea con l’offerta più alta pari a 15,992 Wrapped Ether (WETH), al momento della stesura equivalente a 55.150$, ma Markham ha accennato che intende conservare l’NFT per ottenere accesso a una conferenza esclusiva riservata ai possessori di token VeeFriends.

Altri utenti crypto stanno sperimentando con collegamenti tra NFT e oggetti da collezione fisici. A luglio, un imprenditore ha lanciato aste contemporanee per una candidatura di lavoro del co-fondatore di Apple, Steve Jobs, e un NFT della stessa. L’oggetto cartaceo è stato venduto per 343.000$, mentre l’offerta finale per l’NFT è stata di 12 Ether (ETH), allora pari a circa 27.460$.