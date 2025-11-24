Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg ETF, avverte che Zcash potrebbe incidere negativamente su Bitcoin in questo momento cruciale.

In un recente post su X, Balchunas ritiene che Zcash (ZEC) abbia “le caratteristiche di un candidato terzo, come Gary Johnson o Jill Stein”, sostenendo che promuovere una moneta separata incentrata sulla privacy rischia di “frammentare il voto” proprio nel momento in cui Bitcoin (BTC) necessita di un sostegno politico e culturale unificato.

Il commento di Balchunas emerge in concomitanza con l'intensificarsi del dibattito tra Bitcoin e Zcash. Arman Meguerian, fondatore e CEO di Timestamp, respinge l'idea che i sostenitori di BTC stiano passando a Zcash. “Non conosco un solo sostenitore di Bitcoin che prenda in considerazione Zcash”, spiega su X.

Il fondatore di Jan3, Samson Mow, si è associato a tale opinione, asserendo che i sostenitori di Bitcoin “guardano a Zcash solo per storcere il naso”.

Critici accusano Zcash di aver creato un clamore artificiale

Il contrasto si è inasprito ulteriormente quando altre personalità del settore hanno accusato i sostenitori di Zcash di creare hype artificiale.

Mark Moss, venture capitalist specializzato in Bitcoin, imprenditore esperto e formatore, ha recentemente pubblicato alcuni screenshot di messaggi promozionali inviati da agenzie di marketing che offrivano collaborazioni a pagamento con ZEC. “Vi chiedete perché ZCash sia improvvisamente ovunque?”, ha chiesto su X.

Anche l'analista di mercato Rajat Soni ha avvertito che il recente entusiasmo intorno a ZEC sembra un tentativo di “trovare liquidità di uscita”, indicando titoli inventati che sostengono che gli analisti di Fidelity hanno previsto che Zcash raggiungerà i 100.000$.

Gemelli Winklevoss sostengono Zcash

Tuttavia, non tutti sono scettici riguardo alla recente rinascita di Zcash. I gemelli Winklevoss, fondatori di Gemini e primi investitori in Bitcoin, hanno recentemente lanciato Cypherpunk Tech, la prima società di tesoreria incentrata su Zcash.

Nel corso di un'intervista con Cointelegraph, hanno descritto Zcash come “Bitcoin crittografato”, sostenendo come Bitcoin sia l'ideale per conservare il valore mentre Zcash primeggi per le transazioni private. A loro avviso Zcash sarebbe complementare, e non competitivo.