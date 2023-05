La banca centrale dello Zimbabwe ha fissato un prezzo per i suoi token digitali garantiti dall'oro. Il Paese ha in programma di vendere tali token agli investitori a partire dall'8 maggio: il prezzo minimo sarà di 10$ per i privati, e di 5.000$ per aziende e altre entità.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Reserve Bank of Zimbabwe il 4 maggio, tali token saranno venduti in cambio di dollari statunitensi o della valuta locale. Tuttavia, il prezzo in valuta locale avrà un sovrapprezzo del 20% rispetto al tasso interbancario medio "willing-buyer willing-seller". Gli investitori interessati possono partecipare all'offerta a partire dall'8 maggio, che si chiuderà due giorni dopo.

Il tasso interbancario intermedio "willing-buyer willing-seller" indica il tasso di cambio al quale le banche sono disposte ad acquistare e vendere reciprocamente valute. È considerato il "punto medio" tra i tassi di acquisto e di vendita, determinati dalle condizioni di domanda e offerta. Questo tasso è utilizzato come parametro di riferimento per molte transazioni finanziarie.

Il 28 aprile, la Reserve Bank of Zimbabwe ha annunciato l'intenzione di introdurre una valuta digitale basata sull'oro, che avrà corso legale all'interno Paese.

Questi token digitali rappresentano l'ultimo tentativo delle nazioni dell'Africa meridionale per sostenere la propria valuta locale, che quest'anno si è indebolita del 37% rispetto al dollaro statunitense. Il Monetary Policy Committee ha approvato il piano a marzo, otto mesi dopo che lo Zimbabwe ha introdotto monete d'oro come riserva di valore a sostegno della propria valuta fiat.

Da oltre dieci anni lo Zimbabwe lotta contro l'instabilità valutaria. Dopo un periodo di iperinflazione, il Paese ha adottato il dollaro statunitense nel 2009. Nel tentativo di rilanciare l'economia in difficoltà, nel 2019 è stato reintrodotto il dollaro dello Zimbabwe; tuttavia, nel 2022 il governo è tornato a utilizzare il dollaro americano per tenere sotto controllo l'inflazione.

Nel 2021 la Nigeria ha introdotto la propria moneta digitale, l'eNaira, diventando la prima nazione africana a farlo.