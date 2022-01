Il miglior crypto wallet in Asia: il 2021 di BitKeep in rassegna

Il 2021 è stato un anno importantissimo per l'industria blockchain, sia in termini di crescita degli utenti che di sviluppo tecnologico. Gli asset on-chain sono cresciuti a un ritmo senza precedenti, mentre concetti come NFT, DeFi, Metaverse, DAO, layer-two e Web3 hanno iniziati a farsi strada nella coscienza della gente. L'industria delle criptovaluta continua a catturare l'attenzione del mainstream, e anche BitKeep si è evoluto nel 2021.

BitKeep è il miglior wallet decentralizzato multi-chain in Asia. Supporta oltre 40 chain principali, 10.000 DApp e 45.000 token: oggigiorno il servizio viene utilizzato da oltre 6 milioni di utenti in tutto il mondo. Negli ultimi dodici mesi, DAU di BitKeep è aumentato di 11,7 volte; da quando BKSwap è andato online a luglio, ADV è aumentato di 50 volte in tre mesi. BitKeep ha creato team in Vietnam, India, Indonesia, Pakistan, Dubai e molte altre regioni del pianeta, per offrire agli utenti locali l'opportunità di partecipare a progetti popolari e di qualità. Abbiamo quotato oltre 6000 progetti, fornito marketing a circa 270 di essi, e istituito una community di partner composta da oltre 300 entità in tutto il mondo. Inoltre, BitKeep ha stabilito partnership strategiche con molteplici mainnet in Top 30.

L'app di BitKeep è una soluzione completa per vari servizi molto richiesti dagli utenti, come wallet, transazioni cross-chain e DeFi; e anche stato aggiunto il supporto per NFT, BKSwap e DApp. Nel luglio 2021 è stata rilasciata la versione 6.0 di BitKeep. L'aggiornamento ha introdotto un bridge cross-chain, mentre la sezione BKSwap fornisce prezzi in tempo reale e supporto per 25 protocolli mainstream. La sezione NFT permette invece di visualizzare, collezionare e trasferire NFT su sette chain diverse.

Nella versione 6.0, la sezione DApp è stata ampliata e ora supporta oltre 10.000 applicazioni decentralizzate. È stata aggiunta la funzione "tag", così che gli utenti possano aggiungere le mainchain alla loro lista dei preferiti e utilizzare i tag per contrassegnare quelle a cui sono maggiormente interessati. Le DApp sono suddivise in nove categorie: DEX, GameFi, NFT, Finance, Lending, Derivatives, Yield, Bridge e Oracle.

BitKeep Chrome è un wallet plug-in per browser, con le stesse identiche caratteristiche dall'app per dispositivi mobile. Supporta vari smart contract basati su Ethereum e oltre 30 chain pubbliche. Con BitKeep Chrome, gli utenti possono gestire i propri asset su più chain, così da non dover installare un wallet diverso per ogni singolo network.

A settembre BKB, l'utility token di BitKeep, è stato introdotto e reso disponibile agli utenti tramite eventi airdrop e premi. Alla fine del 2021 BitKeep ha introdotto la sezione Launchpad, per consentire agli utenti idonei di accedere a progetti promettenti nelle loro fasi iniziali. BitKeep Launchpad (Beta) è stato pubblicato il 13 gennaio: tutte le quote sono state sottoscritte in soli quattro minuti, portando a un ROI di 100 volte in 15 minuti.

La versione definitiva di BitKeep Launchpad sarà accessibile al termine di questo evento pilota. BitKeep si unirà a vari progetti promettenti per consentire agli utenti di partecipare alle loro fasi iniziali.

L'evoluzione di Internet attraverso gli occhi di BitKeep:

Web1.0: prima fase di coinvolgimento degli utenti.

Web2.0: Interazione tra utenti su varie piattaforme.

Web3: Avvicinare il settore DeFi al mondo reale con un crypto-wallet che funge da gateway per il Web3.

Secondo DappRadar, il numero di UAW che interagisce quotidianamente con le DApp di gioco ha raggiunto 1,4 milioni: rappresenta il 49% dell'utilizzo totale di DApp. Gli NFT legati ai videogiochi rappresentato il 20% del volume complessivo delle transazioni di NFT, pari a 21 miliardi di dollari nel 2021.

Per il 2022, BitKeep è ottimista riguardo al mercato GameFi e NFT. Stiamo per lanciare un mercato dedicato agli NFT, offrendo agli utenti un modo conveniente per partecipare ai vari progetti in un ambiente ecologicamente sostenibile. Inoltre, BitKeep Launchpad lancerà più progetti di qualità.

Il lancio di Deri Protocol v3 ha segnato l'inizio della rivoluzione DeFi 2.0. In risposta, BitKeep lancerà una nuova sezione DeFi nel 2022, offrendo ai nostri utenti una nuova esperienza DeFi 2.0. Nel 2022, molte blockchain faranno progressi significativi nel loro percorso di decentralizzazione. Prevediamo anche un significativo miglioramento dell'infrastruttura e degli strumenti di governance delle DAO. Nel frattempo BitKeep lancerà BitKeep Open, per rimodellare il rapporto tra la piattaforma, gli sviluppatori e gli utenti.

Nonostante l'azienda sia stata fondata soltanto cinque anni fa, BitKeep ha ottenuto risultati importanti nel 2021. Mentre attuavamo la nostra strategia globale, abbiamo creato una solida comunità di utenti, ottenuto l'attenzione dell'intero settore e guadagnato una buona reputazione: tutto questo ha gettato solide basi per i nostri progressi nel 2022. Quest'anno BitKeep presenterà prodotti nuovi di zecca nei settori GameFi e DeFi, introdurrà il Launchpad e Open Platforms. Con il rapido sviluppo del Web3, l'industria avrà sicuramente bisogno di wallet decentralizzati di prossima generazione che facciano da ponte all'ecosistema della finanza decentralizzata.

Contatti

BitKeep: https://bitkeep.com/

Twitter: https://twitter.com/BitKeepOS

Discord: https: //discord.com/invite/gUQB7gUarR

Telegram: https://t.me/bitkeep

Facebook: https://www.facebook.com/BitKeep/

Instagram: https://www.instagram.com/bitkeepglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD2S03RS-Q08VdJqZpuOCFQ