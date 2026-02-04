F/m Investments ha chiesto alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di consentirle di tokenizzare le azioni del suo fondo negoziato in borsa (ETF) di punta, il Treasury.

Mercoledì, la società di gestione patrimoniale da 18 miliardi di dollari ha presentato una richiesta di esenzione per consentire al fondo F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) di registrare la proprietà delle sue azioni, del valore di circa 6 miliardi di dollari, su una blockchain autorizzata, pur rimanendo un fondo negoziato in borsa standard ai sensi della legge del 1940.

Nel proprio comunicato stampa, F/m descrive la richiesta come la “prima del suo genere” da parte di un emittente di ETF che chiede un'esenzione normativa statunitense specifica per le azioni tokenizzate di una società di investimento registrata.

La società ha affermato che la rappresentanza on-chain utilizzerà lo stesso numero del Committee on Uniform Securities Identification Procedures e avrà gli stessi diritti, commissioni, diritti di voto e condizioni economiche delle azioni TBIL attuali, rendendo di fatto la tokenizzazione solo un altro modo per registrare chi possiede le azioni, piuttosto che un nuovo asset separato.

Tendenza più ampia a tokenizzazione nei fondi tradizionali

L'approccio di F/m segue da vicino i recenti esperimenti di Franklin Templeton, un importante gestore patrimoniale statunitense che ha lanciato fondi del mercato monetario governativo statunitense basati su blockchain e altri progetti pilota di tokenizzazione, trasferendo i registri di proprietà delle azioni del suo fondo del mercato monetario governativo statunitense on-chain su una blockchain pubblica, pur mantenendo il prodotto sotto l'Investment Company Act.

Nel caso di F/m, la tokenizzazione verrebbe applicata a un ETF del Tesoro quotato in borsa piuttosto che a un fondo comune di investimento monetario, ampliando potenzialmente l'universo dei prodotti a reddito fisso regolamentati e abilitati alla tokenizzazione.

Documentazione depositata presso SEC da F/m Investments. Fonte: SEC

La società contrappone il proprio modello alle “stablecoin o ai token digitali non registrati”, sottolineando che le azioni tokenizzate di TBIL sarebbero comunque soggette alla supervisione indipendente del consiglio di amministrazione, alla trasparenza quotidiana del portafoglio, alla custodia e alla revisione contabile da parte di terzi e alle più ampie tutele previste dai fondi della legge del 1940.

Se la SEC concederà l'esonero richiesto, F/m afferma che TBIL sarebbe in grado di supportare sia i tradizionali canali di intermediazione che le piattaforme digitali native “token-aware” attraverso un'unica classe di azioni, senza modificare il proprio obiettivo di investimento o il proprio portafoglio.

La richiesta è arrivata pochi giorni dopo che la Borsa di New York ha svelato i piani per una nuova sede dedicata al trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e al regolamento on-chain di azioni tokenizzate ed ETF, mentre la tokenizzazione passa dai progetti pilota ai mercati mainstream.

Cointelegraph ha contattato F/m Investments per ulteriori commenti, ma non ha ricevuto alcuna risposta al momento della pubblicazione.