Oltre il 23% dei trader prevede un taglio dei tassi nella prossima riunione del FOMC

Il numero di trader che si aspettano un taglio dei tassi alla riunione di marzo del Federal Open Market Committee (FOMC) è salito al 23%, in seguito ai timori degli investitori per una possibile impostazione hawkish di Kevin Warsh, candidato alla presidenza della Federal Reserve indicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Secondo i dati del Chicago Mercantile Exchange Group (CME), la quota di investitori e trader che prevedono un taglio dei tassi è aumentata di quasi cinque punti percentuali rispetto a venerdì, quando solo il 18,4% segnalava aspettative di un allentamento monetario.

Tra coloro che anticipano un taglio a marzo, il consenso è per una riduzione di 25 punti base (bps), mentre nessun investitore prezza al momento un taglio di 50 punti base o superiore.

Probabilità dei tassi di interesse target per la riunione del FOMC di marzo 2026. Fonte: CME Group

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh a gennaio come successore del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, il cui mandato scade a maggio.

La politica dei tassi di interesse può influenzare in modo significativo i prezzi degli asset crypto: un allentamento delle condizioni di liquidità è generalmente considerato un catalizzatore positivo per i prezzi, mentre un inasprimento della liquidità, tramite tassi più elevati, tende ad avere un impatto negativo, poiché si riduce l’accesso ai finanziamenti.

I mercati e gli investitori spaventati dalla nomina di Warsh

“La nomina di Kevin Warsh a prossimo presidente della Fed ha scosso profondamente i mercati”, ha affermato l'analista crypto Nic Puckrin in un messaggio condiviso con Cointelegraph.

Nic Puckrin ha attribuito il forte calo dei metalli preziosi registrato tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio alla percezione degli investitori nei confronti di Warsh, considerato più hawkish, ovvero favorevole a mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo. Ha dichiarato:

“I mercati stanno elaborando le opinioni di Warsh sulla futura politica della Fed, in particolare sul bilancio della banca centrale, che secondo lui è ”di trilioni superiore al necessario“. Se dovesse adottare politiche volte a ridurre il bilancio, i mercati dovranno fare i conti con un contesto di minore liquidità”.

Thomas Perfumo, global economist presso il crypto exchange Kraken, ha dichiarato a Cointelegraph che la nomina di Warsh invia agli investitori un segnale macroeconomico “contrastante”.

Secondo Perfumo, la nomina di Warsh potrebbe indicare che liquidità e credito negli Stati Uniti siano destinati a stabilizzarsi, piuttosto che espandersi, come molti investitori crypto avevano anticipato.