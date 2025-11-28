Dopo aver ottenuto il riconoscimento come token accettato con riferimento al fiat da parte dell'autorità di vigilanza locale, la stablecoin di Ripple ancorata al dollaro è stata autorizzata per l'uso da parte delle istituzioni di Abu Dhabi.

In un annuncio di giovedì, Ripple ha dichiarato che l'approvazione consente alle imprese regolamentate di utilizzare Ripple USD (RLUSD) all'interno della zona finanziaria dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM), un polo finanziario internazionale e zona franca situato sulle isole Al Maryah e Al Reem ad Abu Dhabi.

“Con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari e una crescente adozione in usi finanziari fondamentali come garanzie e pagamenti, RLUSD è in rapida ascesa come stablecoin in USD di riferimento per le principali istituzioni”, spiega Jack McDonald, senior vice president delle stablecoin presso Ripple.

Il via libera giunge dall'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, che supervisiona l'attività nell'ADGM. In base alla decisione, le società autorizzate dall'autorità di regolamentazione potranno utilizzare RLUSD per le attività consentite, a condizione che soddisfino i requisiti di conformità legati ai token referenziati a valute legali, compresi gli obblighi di gestione delle riserve e di informativa.

RLUSD di Ripple approvato per l'uso nell'ADGM. Fonte: Reece Merrick

Espansione di Ripple in UAE

Ad ottobre 2024, Ripple ha rivelato di aver richiesto una licenza alla Dubai Financial Services Authority (DFSA) nell'ambito della sua strategia di espansione dei servizi di asset digitali negli Emirati Arabi Uniti, ottenendo l'approvazione di massima alla fine dello stesso mese.

A marzo, la società ha confermato di aver ottenuto la piena approvazione normativa, che le consente di offrire servizi di pagamento transfrontaliero in crypto all'interno del Dubai International Financial Centre (DIFC), un'importante zona economica franca con un proprio quadro normativo.

A giugno, la DFSA ha approvato l'uso dell'RLUSD da parte delle società che operano all'interno del DIFC, consentendo l'utilizzo della stablecoin per attività regolamentate come i pagamenti e la gestione della tesoreria.

Negli Emirati Arabi Uniti, Ripple ha inoltre siglato un accordo con Zand Bank e l'app fintech Mamo come primi utenti del suo sistema di pagamenti basato su blockchain, Ripple Payments.

RLUSD, lanciato a fine 2024, è emesso in base a una carta fiduciaria a scopo limitato del Dipartimento dei servizi finanziari di New York. È ancorato 1:1 al dollaro statunitense ed è interamente garantito da contanti e equivalenti.

Legge UAE sottopone DeFi e Web3 a vigilanza di banca centrale

Ad inizio settimana, gli Emirati Arabi Uniti hanno approvato una nuova legge radicale sulla banca centrale che sottopone la finanza decentralizzata (DeFi) e gran parte del settore Web3 alla supervisione normativa formale.

Il decreto legge federale n. 6 del 2025, in vigore dal settembre 2025, impone ai fornitori di protocolli, piattaforme e infrastrutture coinvolti in servizi di pagamento, prestito, custodia, scambio o investimento di ottenere le licenze dalla Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti entro settembre 2026.