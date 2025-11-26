Secondo un analista crypto, per gli investitori in Bitcoin il peggio potrebbe non essere ancora passato: ci sarebbe ancora leva da eliminare dal mercato.

L’analista James Check ha definito il recente crollo un “evento di liquidazione long 2-sigma”, che ha spazzato via “una buona fetta di degenerate gamblers”.

La maggior parte della leva è stata eliminata, ma il mercato “ha un fiuto incredibile per individuare gli ultimi irriducibili”, ha aggiunto, avvertendo che potrebbe essere in arrivo un’ulteriore fase di pulizia.

“Non saremmo troppo sorpresi se raggiungessimo la fascia dei 70.000-80.000 $ per eliminare le ultime sacche di leva finanziaria”.

Un evento di liquidazione 2-sigma nel mondo crypto si riferisce a un movimento significativo del mercato che innesca liquidazioni in massa di posizioni con leva. Il termine “2-sigma” — due deviazioni standard — quantifica la portata statistica dello swing di prezzo.

Bitcoin ha perso oltre 24.000 $ in soli dieci giorni, scendendo il 21 novembre a circa 82.000 $, il livello più basso degli ultimi sette mesi.

Grafico dell'evento di liquidazione 2-sigma di Bitcoin. Fonte: James Check



Bitcoin ha trovato un minimo locale

I mercati crypto hanno mostrato timidi segnali di stabilizzazione dopo il drastico sell-off della scorsa settimana e potrebbero aver trovato un bottom locale, ha dichiarato a Cointelegraph Augustine Fan, head of insights del fornitore di software di crypto trading SignalPlus.

“I mercati sono attualmente così ipervenduti sia dal punto di vista del sentiment sia da quello tecnico (ad esempio le Bande di Bollinger), che i prezzi potrebbero aver segnato dei minimi locali — a meno che non emergano nuovi fattori esogeni, come vendite forzate legate al DAT,” ha affermato.

Correlato: Lo Sharpe ratio di Bitcoin è quasi a zero, un segnale raro sul fronte rischio–rendimento

Fan prevede che i prezzi oscilleranno tra gli 82.000 e i 92.000 $ e ha individuato il prossimo significativo supporto di prezzo intorno ai 78.000 $.

“Una rottura sostenuta al di sotto di tale livello aprirebbe la strada a un ulteriore ribasso significativo, ma per ora non è lo scenario base”.

Le whale Bitcoin continuano a distribuire BTC

Gli analisti del fornitore di dati blockchain CryptoQuant hanno identificato un minimo locale che potrebbe aprire la strada a un rimbalzo più sostenuto.

“I dati on-chain mostrano un mercato caratterizzato da una ridistribuzione istituzionale, una debolezza strutturale e un rimbalzo che potrebbe indicare un bottom locale,” ha dichiarato martedì l’analista Carmelo Alemán.

Tuttavia, ha aggiunto, il gruppo di whale con wallet tra 1.000 e 10.000 BTC continua a vendere, impedendo una piena conferma dell’inversione del trend.

“La ripresa è promettente, ma la fine della fase ribassista richiede un chiaro cambiamento nel comportamento delle whale”.