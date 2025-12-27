Arthur Hayes, cofondatore ed ex amministratore delegato dell'exchange di criptovalute BitMEX, ha sostenuto in un saggio pubblicato venerdì su Substack che il nuovo programma di “acquisti di gestione delle riserve” (RMP) della Federal Reserve è in realtà una forma rivisitata di quantitative easing.

Hayes sostiene che, acquistando buoni del Tesoro a breve termine e riciclando la liquidità attraverso i mercati monetari, la Fed sta di fatto finanziando la spesa pubblica evitando lo stigma politico del quantitative easing, anche se i funzionari definiscono il programma come un'operazione tecnica di liquidità.

“L'RMP è un modo appena velato con cui la Fed incassa gli assegni del governo. Si tratta di una misura altamente inflazionistica sia dal punto di vista finanziario che da quello dei beni e servizi reali”, ha scritto.

Emissione del Tesoro USA per scadenza. Fonte: MacroMicro

Hayes sostiene che politiche come l'RMP incrementano la liquidità fiat e, a suo avviso, favoriscono beni scarsi come Bitcoin, oro e argento.

Amo il QE in quanto implica la stampa di denaro e, fortunatamente, possiedo attività finanziarie come oro, azioni di società minerarie aurifere/argentifere e Bitcoin che aumentano di valore più rapidamente rispetto al ritmo di creazione di moneta fiat.

Al contempo, avverte che le persone prive di asset subiscono un danno, poiché la creazione di moneta erode il potere d'acquisto, indebolisce i salari rispetto ai prezzi e sposta la ricchezza verso i detentori di asset.

“Purtroppo, nella realtà attuale per la maggior parte dell'umanità, la stampa di moneta distrugge la loro dignità di esseri umani produttivi”, conclude. “Quando il governo svaluta intenzionalmente la moneta, distrugge il legame tra input energetici e output economici”.

Polymarket prevede pausa dopo taglio dei tassi di dicembre

Il 10 dicembre, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base e ha annunciato l'acquisto di titoli del Tesoro a breve termine, una mossa che il presidente della Fed Jerome Powell ha definito “finalizzata esclusivamente a mantenere un'ampia offerta di riserve” e separata dalla posizione di politica monetaria.

La Fed ha precisato che gli acquisti ammonteranno inizialmente a circa 40 miliardi di dollari nel primo mese e potrebbero rimanere elevati per diversi mesi al fine di alleviare le pressioni a breve termine sui mercati monetari, in particolare in relazione alle fluttuazioni stagionali come il pagamento delle imposte.

Nonostante il taglio dei tassi di interesse e l'annuncio di acquisti di titoli del Tesoro a breve termine, gli analisti hanno affermato che i segnali contrastanti di Powell potrebbero frenare un rally sostenuto del Bitcoin fino alla ripresa del ciclo di taglio dei tassi nel 2026.

Il prezzo del Bitcoin era di circa 92.695 dollari il 10 dicembre, secondo i dati di Yahoo Finance. Al momento della stesura di questo articolo, era scambiato a circa 87.300 dollari.

Al momento della stesura di questo articolo, i trader di Polymarket prevedevano in modo schiacciante un prezzo invariato per la politica della Fed a gennaio, con una probabilità che i tassi rimangano invariati pari a circa il 77%, mentre le probabilità di un altro taglio di 25 punti base si attestano intorno al 21% e movimenti più consistenti sono considerati altamente improbabili.

Probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a gennaio. Fonte:Polymarket

Come è noto, il mandato di Powell scadrà a maggio 2026. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha pubblicamente spinto affinché il prossimo presidente della Fed persegua una politica di tagli aggressivi dei tassi di interesse, si sta preparando a convocare i candidati finali per la sua successione, con il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett ampiamente considerato il favorito.