La banca centrale del Regno Unito sta intensificando la sua ricerca su una valuta digitale emessa dalla banca centrale (CBDC): ha ora selezionato un lungo elenco di esperti bancari e fintech per assisterla nello studio di questa nuova tecnologia.

Il 29 settembre la Bank of England ha annunciato le adesioni ai suoi CBDC Engagement and Technology Forum, che includono alcuni grandi nomi della tecnologia e della finanza tra cui Google, Mastercard, ConsenSys e persino Spotify.

L'annuncio di questa settimana dimostra come la banca centrale stia prendendo sul serio i suoi piani relativi alle CBDC. Ha affermato che il Technology Forum trae risorse dai maggiori esperti nel campo dei pagamenti digitali e delle criptovalute:

"Il Forum aiuterà la banca a comprendere le sfide tecnologiche della progettazione, implementazione e gestione di una CBDC".

L'Engagement Forum include "stakeholder senior dell'industria, della società civile e del mondo accademico", che aiuteranno la banca e il Tesoro a "comprendere le sfide pratiche della progettazione, implementazione e gestione di una CBDC".

Tra i vari esperti è anche presente il responsabile di criptovalute e tecnologia blockchain di PayPal, Edwin Aoki. Il Principal Software Engineer di Google, Will Drewry, si unisce a lui, così come Matthieu Saint Olive, CBDC and Payments Manager presso ConsenSys.

Il Technology Forum include anche dirigenti ed esperti di pagamenti di Amazon Web Services, MasterCard, Visa, Stripe, IMB, R3 e la piattaforma di streaming musicale Spotify.

La Bank of England ha iniziato a compiere ricerche iniziali sulle CBDC nel novembre 2020. Ad aprile, la banca centrale ha pubblicato un elenco di posti vacanti relativi alla ricerca e allo sviluppo della CBDC.

Rimane scettico sulle criptovalute, tuttavia, il governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey, che a maggio ha avvertito dei rischi legati al trading di criptovalute, dichiarando agli investitori di "comprarle solo se si è pronti a perdere tutti i propri soldi".