La banca spagnola Bankinter ha acquisito una quota di minoranza dell'exchange crypto spagnolo Bit2Me, unendosi all'emittente di stablecoin Tether e ad altri investitori, mentre le banche tradizionali rafforzano i loro legami con il settore degli asset digitali.

L'investimento, annunciato mercoledì, rende Bankinter l'ultima grande istituzione finanziaria a sostenere Bit2Me dopo il round di finanziamento da 30 milioni di euro (34,9 milioni di dollari) reso noto ad agosto. Quel round includeva Tether e la spagnola BBVA e mirava a sostenere l'espansione di Bit2Me in Spagna e nell'Unione Europea.

Lo scopo degli investimenti è quello di “raggiungere sinergie tecnologiche e di conoscenza”, sostenendo al contempo l'espansione fintech di Bit2Me in tutta la Spagna e nell'Unione Europea, secondo quanto riferito da Bankinter.

Il round di investimenti è significativo tra gli exchange di criptovalute europei. Si classifica al quarto posto tra i più grandi aumenti di capitale annunciati pubblicamente, dietro ai precedenti tre round di investimenti della piattaforma austriaca Bitpanda, rispettivamente di 263 milioni di dollari, 170 milioni di dollari e 52 milioni di dollari.

Bit2Me è diventata la prima fintech di lingua spagnola a ricevere l'autorizzazione dalla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV) spagnola come fornitore di servizi crypto ai sensi del Regolamento sui mercati europei delle cripto-attività (MiCA) di luglio 2025.

Da sinistra a destra: Leif Ferreira, CEO di Bit2Me, e Andrei Manuel, cofondatore e COO di Bit2Me. Fonte: Bit2Me/PRNewswire

“Questa alleanza conferma che le banche possono trarre vantaggio dal nostro profondo know-how nel settore per migliorare la loro offerta”, ha scritto Pablo Casadío, direttore finanziario di Bit2Me. “Invece di competere, integriamo i nostri punti di forza”.

Ha aggiunto che la “solidità tecnologica e normativa” di Bit2Me la rende un partner ideale per le grandi entità finanziarie che cercano di capitalizzare sull'ecosistema crittografico emergente.

Cointelegraph ha contattato Bankinter e Bit2Me per ottenere commenti sui dettagli dell'accordo di investimento, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto alcuna risposta.

Banche tradizionali entrano in settore crypto in tutto il mondo

L'investimento di Bankinter in Bit2Me segue l'ondata di grandi banche d'investimento che stanno entrando nel settore delle criptovalute con varie offerte.

Lunedì, la banca multinazionale britannica Standard Chartered avrebbe valutato il lancio di una piattaforma di prime brokerage crypto nella sua ultima incursione nel mondo delle criptovalute.

Una settimana prima, il gigante dell'investment banking Morgan Stanley ha presentato domanda per il lancio di un fondo negoziato in borsa (ETF) su Ether (ETH), segnando la sua terza richiesta di ETF su criptovalute.

Pochi giorni prima, il 5 gennaio, la seconda banca più grande degli Stati Uniti, Bank of America, ha approvato quattro ETF spot su Bitcoin (BTC) da raccomandare attraverso i suoi 15.000 consulenti patrimoniali.