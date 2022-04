Una nuova normativa imposta dall'agenzia di regolamentazione finanziaria del Belgio, la Financial Services and Markets Authority (FSMA), richiederà ora ai crypto exchange e ai servizi di custodia nella regione di registrarsi entro una precisa scadenza.

A partire da domani, 1 maggio, le persone giuridiche e le entità che desiderano fornire servizi di scambio di criptovalute o di custodia in Belgio dovranno registrarsi in anticipo, secondo le informazioni rilasciate dalla FSMA.

