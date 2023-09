Il cripto influencer Ben Armstrong, precedentemente noto come "BitBoy", sarebbe stato arrestato mentre faceva un livestreaming fuori dalla casa di un ex socio d'affari, che secondo lui sarebbe in possesso della sua Lamborghini.

Prima dello streaming su YouTube, aveva scritto che sarebbe andato "presto in diretta da un luogo molto speciale".

Presto andrò in diretta su YouTube da una location molto speciale, quindi preparatevi: ci sarà da divertirsi! — Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 25, 2023

I’ll be going live soon from a very special location on YouTube so get ready this is going to be good — Ben Armstrong (@BenArmstrongsX) September 25, 2023

Meno di un'ora dopo, Armstrong si è presentato in livestreaming davanti alla residenza di Carlos Diaz, consulente e investitore di token non fungibili, che si ritiene abbia legami con Hit Network.

Armstrong si è scatenato in una filippica, affermando che Diaz "voleva ucciderlo" e che ha legami con la mafia di Houston.

"Non ho paura di te, Carlos", ha urlato.

Dopo circa 19 minuti di trasmissione, Armstrong è stato raggiunto dalla polizia locale, che gli ha chiesto se avesse con sé un'arma, cosa che ha negato.

Gli è stato quindi ordinato di mettere giù il telefono e lo streaming si oscura per i restanti 17 minuti, anche se si può ancora sentire l'audio della conversazione tra Armstrong e gli agenti di polizia.

Secondo l'elenco dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Gwinnett, in Georgia, Benjamin Charles Armstrong è stato schedato il 25 Settembre alle 21:11 ora locale e rimane in carcere.

Schermata dell'Ufficio dello sceriffo della Contea di Gwinnett.

Il 26 Settembre, Diaz ha postato la conferma che Armstrong si era presentato a casa sua.

Il detective blockchain "ZachXBT", che non è un suo fan, ha dichiarato: "Festeggeremo per sempre uno dei più noti bad actor del mondo crypto che finalmente si becca il karma".

Alla fine di Agosto, Hit Network, che controlla il marchio "BitBoy Crypto", ha tagliato i ponti con il suo volto pubblico, Ben Armstrong, citando problemi di abuso di sostanze e danni finanziari ai dipendenti.

Da allora, sono state intentate un paio di cause legali, poi ritirate dalle varie parti coinvolte. Il 20 Settembre, Armstrong ha persino lanciato un appello per raccogliere donazioni al fine di coprire le sue battaglie legali, facendo infuriare la comunità crypto.