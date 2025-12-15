Il Bhutan ha firmato un memorandum d'intesa pluriennale (MoU) con il market maker di criptovalute Cumberland DRW per collaborare alla realizzazione di un'infrastruttura di asset digitali nella Gelephu Mindfulness City (GMC), approfondendo la strategia a lungo termine del Paese incentrata sulla sostenibilità nel settore delle criptovalute.

In un annuncio trasmesso a Cointelegraph, la regione amministrativa speciale ha dichiarato che la partnership mira a sostenere la visione del Bhutan di sviluppare un'economia digitale moderna in linea con i suoi valori ambientali e di governance.

Jigdrel Singay, direttore del consiglio di amministrazione di Gelephu Mindfulness City, ha affermato che la collaborazione prevede il supporto di Cumberland nella gestione delle riserve di Bitcoin (BTC), la creazione di una presenza nella GMC e l'assunzione di talenti locali. Il market maker impiegherà anche esperti in materia per sviluppare la forza lavoro locale.

La GMC è una regione amministrativa speciale del Bhutan progettata per attrarre talenti globali integrando tecnologia, sostenibilità e sviluppo consapevole.

Analisi dello sviluppo di un ecosistema nazionale di asset digitali

Cumberland, la divisione dedicata agli asset digitali della società di trading DRW con sede a Chicago, è uno dei maggiori fornitori istituzionali di liquidità nel mercato delle criptovalute. L'azienda è attiva nel settore dal 2014 e fornisce servizi a istituzioni globali nei mercati spot e derivati.

In base al protocollo d'intesa, Cumberland e il Bhutan intendono esplorare lo sviluppo di un ecosistema nazionale di criptovalute, che include strutture finanziarie moderne, mining sostenibile e calcolo basato sull'intelligenza artificiale, generazione di rendimenti e infrastrutture per stablecoin.

L'iniziativa è guidata da Green Digital, una società di infrastrutture digitali collegata a GMC che sviluppa strutture informatiche alimentate da energia rinnovabile. La società ha il compito di allineare lo sfruttamento degli asset digitali con gli obiettivi più ampi di sostenibilità e diversificazione economica del Bhutan.

Il Bhutan opera con un modello di Felicità Interna Lorda (FIL), che privilegia la felicità collettiva rispetto alla crescita economica. Il concetto è fondamentale per l'identità nazionale del Bhutan.

“La chiarezza di visione e l'enfasi sullo sviluppo sostenibile del Bhutan lo rendono un partner naturale per un'innovazione responsabile e lungimirante”, afferma Donald R. Wilson, fondatore di DRW. “Siamo onorati di sostenere il Bhutan nella realizzazione delle basi di una moderna economia digitale”.

L'accordo rimane un protocollo d'intesa, il che significa che delinea le aree di cooperazione piuttosto che impegni vincolanti. Non garantisce che saranno implementate infrastrutture specifiche.

Il Bhutan si impegna maggiormente nell'ecosistema degli asset digitali

Il Bhutan è uno dei primi miner sovrani di Bitcoin al mondo a utilizzare l'energia idroelettrica in eccesso per accumulare una riserva nazionale di Bitcoin.

Il Bhutan ha inoltre integrato gli asset digitali nelle riserve strategiche della GMC, abilitato i pagamenti basati su criptovalute nei servizi turistici e commerciali e lanciato TER, un token digitale garantito dallo Stato vincolato all'oro fisico.

Nel loro insieme, le iniziative del Bhutan posizionano il Paese come un raro esempio di Stato che tratta Bitcoin, stablecoin e infrastrutture blockchain come strumenti economici a lungo termine piuttosto che come esperimenti speculativi.