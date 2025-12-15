Gelephu Mindfulness City (GMC), una zona amministrativa speciale del Bhutan, ha annunciato il lancio di un token digitale sovrano garantito dall'oro chiamato TER.

Secondo l'annuncio di GMC, i depositi fisici in oro saranno custoditi dalla DK Bank, una banca di asset digitali regolamentata dal governo del Bhutan, ed emessi sulla rete blockchain Solana.

Matrixdock, una piattaforma di tokenizzazione di real-world asset (RWA), è il partner tecnologico responsabile della tokenizzazione degli asset reali sulla blockchain.

Una panoramica del settore delle materie prime tokenizzate, dominato dai prodotti in oro tokenizzati. Fonte: RWA.XYZ

Nella prima fase, i token saranno custoditi presso la banca, mentre le date esatte di lancio restano ancora incerte. “L’acquisto dei token TER è strutturato per essere sicuro e familiare quanto l’acquisto di oro fisico presso un importante istituto finanziario”, si legge nell’annuncio.

Cointelegraph ha contattato DK Bank e i rappresentanti di GMC, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Secondo l’annuncio di GMC, il lancio di un prodotto in oro tokenizzato garantito dallo Stato rappresenta una copertura contro l’inflazione valutaria nell’era digitale e un ulteriore passo nella strategia di adozione della blockchain del Paese.

Il Bhutan è all'avanguardia nell'adozione delle tecnologie crypto e blockchain

Il governo del Bhutan ha abbracciato la tecnologia delle criptovalute e della blockchain come mezzo per modernizzare il sistema di pagamento del Paese e dare impulso al settore turistico, con l'obiettivo di diventare un hub regionale per le crypto.

Il Bhutan mina Bitcoin (BTC) dal 2019 utilizzando energia idroelettrica e, secondo Arkham Intelligence, il Paese detiene quasi 6.000 BTC, per un valore di oltre 540 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

A gennaio, il GMC ha annunciato una riserva di asset digitali contenente BTC, Ether (ETH) e BNB (BNB), che in seguito è stata ampliata per includere modeste somme di memecoin e altre altcoin.

Riserve crypto del governo del Bhutan. Fonte: Arkham Intelligence

A maggio, il Bhutan ha stretto una partnership con DK Bank e Binance Pay per offrire ai turisti un metodo di pagamento per hotel, guide turistiche e biglietti utilizzando oltre 100 criptovalute.

Oltre 1.000 aziende in Bhutan accettano pagamenti in crypto grazie alla partnership con Binance Pay e DK Bank.

Damcho Rinzin, direttore del Dipartimento del Turismo del Bhutan, ha affermato che l’adozione dei pagamenti crypto sta aiutando il settore turistico del Paese, che ha incontrato difficoltà a causa della mancanza di un’infrastruttura di pagamento solida.