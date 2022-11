Bill Ackman, investitore miliardario e gestore di hedge fund, ha dichiarato di rimanere ottimista sulle criptovalute, nonostante il recente crollo del crypto exchange FTX e le turbolenze di mercato.

In un thread su Twitter del 20 novembre, l'amministratore delegato e fondatore della società di gestione di hedge fund Pershing Square Capital Management ha affermato di ritenere che "le criptovalute sono qui per restare" nonostante le recenti sfide, ma che sia necessario aumentare la supervisione ed eliminare gli "operatori fraudolenti" dal settore.

Bill Ackman è un investitore miliardario americano che di recente ha richiesto la rimozione delle barriere normative e lo snellimento della regolamentazione a New York, al fine di rendere la città un crypto hub. Ackman è anche un investitore attivo in diversi progetti crypto.

"Penso che le criptovalute siano destinate a rimanere e che, con un'adeguata supervisione e regolamentazione, abbiano il potenziale di apportare grandi benefici alla società e di far crescere l'economia globale", ha dichiarato.

Tuttavia, Ackman ha riferito che, come l'invenzione del telefono e di Internet, la tecnologia migliori di volta in volta incrementando la capacità di facilitare le frodi:

"Il problema delle criptovalute è che i promotori non etici possono creare token semplicemente per facilitare gli schemi di pump and dump. Potrebbe infatti accadere che la stragrande maggioranza delle criptomonete venga utilizzata per scopi fraudolenti piuttosto che per sviluppare imprese legittime".

Detto ciò, Ackman ha affermato che con un'adeguata supervisione da parte dei leader del settore, questi "operatori fraudolenti" possano essere esclusi:

"Tutti i partecipanti leciti all'interno dell'ecosistema crypto dovrebbero quindi essere fortemente incentivati a smascherare ed eliminare gli operatori fraudolenti, in quanto aumentano notevolmente il rischio di interventi normativi, rallentando di generazioni il potenziale impatto positivo delle criptovalute."

L'investitore ha anche dichiarato che, malgrado all'inizio fosse "scettico sulle criptovalute", ora le considera uno strumento "potenzialmente in grado di apportare grandi benefici alla società e di far crescere l'economia globale", aggiungendo:

"Inizialmente ero scettico sulle criptovalute [ma] sono arrivato a credere che le criptovalute possano consentire lo sviluppo di imprese e tecnologie utili che [prima d'ora] non potevano essere create".

"La possibilità di emettere un token per incentivare i partecipanti ad un'impresa è una leva potente per accedere ad una forza lavoro globale per portare avanti un progetto", ha esposto Ackman.

Ackman ha concluso riferendo che "una regolamentazione e una supervisione adeguata" saranno fondamentali per far progredire la tecnologia.

Il tweet del gestore di hedge fund fa seguito al recente crollo di FTX.

Secondo quanto riportato, Ackman avrebbe inizialmente elogiato l'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried per aver ammesso i propri errori, ma sembrerebbe averci ripensato, cancellando il tweet.