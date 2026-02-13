Binance ha completato la conversione di 1 miliardo di dollari in Bitcoin per il suo fondo di emergenza, impegnandosi a detenere Bitcoin come principale asset di riserva.

Giovedì Binance ha acquistato ulteriori 304 milioni di dollari in Bitcoin (BTC), completando la conversione di 1 miliardo di dollari in BTC per il wallet Secure Asset Fund for Users (SAFU), secondo i dati di Arkham.

Il fondo detiene ora 15.000 Bitcoin, per un valore superiore a 1 miliardo di dollari, acquistati a un prezzo medio complessivo di 67.000 $ per moneta, ha dichiarato Binance in un post pubblicato giovedì su X.

“Con il Fondo SAFU ora interamente in Bitcoin, rafforziamo la nostra convinzione che BTC sia la migliore riserva di valore a lungo termine”.

L'ultima tranche di BTC è stata acquistata tre giorni dopo la precedente acquisizione da 300 milioni di dollari effettuata lunedì.

Wallet del fondo SAFU di Binance. Fonte: Arkham

Il 30 gennaio l’exchange aveva annunciato l’intenzione di convertire in Bitcoin il suo fondo di protezione utenti da 1 miliardo di dollari, prevedendo inizialmente una finestra di 30 giorni per completare gli acquisti, che sono stati invece finalizzati in meno di due settimane.

L’exchange ha inoltre dichiarato che provvederà a riequilibrare il fondo qualora la volatilità ne spingesse il valore al di sotto degli 800 milioni di dollari.

Il sentiment degli investitori crypto precipita ai livelli più bassi mai registrati

La conversione arriva mentre il sentiment di mercato resta profondamente negativo.

Il sentiment ha subito un ulteriore peggioramento dopo la breve correzione di Bitcoin sotto i 60.000 $ il 5 febbraio, scendendo a quota 5 giovedì — il livello più basso mai registrato — segnalando una condizione di estrema paura tra gli investitori, secondo i dati di alternative.me.

L’indice è un indicatore multifattoriale del sentiment del mercato crypto.

Fear & greed index. Fonte: Alternative.me

I trader con i migliori rendimenti del settore, classificati come “smart money”, stanno inoltre coprendo le proprie posizioni in previsione di ulteriori ribassi del mercato crypto.

Secondo la piattaforma di crypto intelligence Nansen, gli smart-money trader detengono una posizione netta short complessiva di 105 milioni di dollari su Bitcoin e risultano net short sulla maggior parte delle principali criptovalute, con Avalanche (AVAX) come unica eccezione rilevante, registrando un’esposizione netta long pari a 10,5 milioni di dollari.

Posizioni di trader smart money presso l'exchange Hyperliquid, top token. Fonte:: Nansen

La correzione di Bitcoin ha inoltre comportato una significativa quantità di token in perdita, pari al 16% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, segnando il livello di stress più elevato registrato dai mercati dall’implosione dell’emittente della stablecoin algoritmica Terra nel maggio 2022, ha scritto Glassnode in un post pubblicato lunedì su X.

Tuttavia, in un possibile segnale positivo, la struttura di mercato mostra i primi segnali di stabilizzazione, secondo Dessislava Ianeva, dispatch analyst presso la piattaforma di asset digitali Nexo.

“Il posizionamento sui derivati rimane cauto. I tassi di finanziamento sono neutri o leggermente negativi, riflettendo una domanda di leva contenuta, mentre l’open interest espresso in BTC è tornato ai livelli di inizio febbraio, suggerendo una fase di stabilizzazione piuttosto che una nuova espansione”, ha dichiarato l’analista a Cointelegraph.