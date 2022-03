Secondo un rapporto del Financial Times, Binance sta cercando di diversificare il proprio business acquisendo aziende al di fuori dell'ambito delle criptovalute.

"Vogliamo identificare ed investire su una o due aziende in ogni settore economico e cercare di portarle nel mondo delle criptovalute", ha affermato il CEO di Binance Changpeng Zhao, familiarmente noto ai suoi 5,3 milioni di follower su Twitter come CZ.

Binance, che già possiede il più grande exchange di criptovalute del mondo, mira ad accrescere l'adozione globale delle criptovalute e diversificare ulteriormente il proprio business acquisendo aziende operanti nei settori tradizionali.

Nell'intervista, Zhao ha continuato dicendo che spingere le aziende tradizionali ad abbracciare le criptovalute eserciterà più pressione sugli "slow-movers" ed aumenterà la concorrenza generale sul mercato.

Questo annuncio arriva poco dopo il monumentale investimento da 200$ milioni di Binance nell'editore Forbes dell'inizio di febbraio, operazione che ha reso Binance uno dei due maggiori proprietari di aziende di media.

Queste mosse dimostrano il crescente potere sul mondo reale dell'industria delle criptovalute: potere che ha visto Binance crescere fino ad un valore stimato di circa 300$ miliardi e ha reso Changpeng Zhao l’11° uomo più ricco del mondo.

Gli exchange di criptovalute prima hanno tappezzato gli stadi con i loro loghi e rubato la scena al Super Bowl, ed ora – con l'acquisizione di una partecipazione così significativa in una società di media tradizionale come Forbes – Binance diventa un player importante nelle acquisizioni e negli investimenti.

Binance, in passato, si è già dilettata nell'acquisizione di attività e società al di fuori del suo core business: nell'aprile 2020 ha acquistato il sito web di dati crypto CoinMarketCap, mentre alla fine di dicembre 2021 ha acquisito una quota di maggioranza di Swipe, colosso dei servizi di pagamento con carta.

Secondo CZ, in termini di diversificazione delle entrate, l'acquisizione di attività tradizionali al di fuori dei digital asset è una mossa saggia: attualmente il 90% delle entrate proviene infatti dalle commissioni di trading del suo exchange.

Nonostante le ambizioni di Binance al di là del settore delle criptovalute, l'exchange continua ad essere sottoposto a un crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

Lunedì, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha espresso preoccupazione riguardo la partnership strategica tra Bifinity, il nuovo servizio di pagamento di Binance, e la società di investimento Eqonex. È stato concesso un prestito convertibile di 36 milioni di dollari per espandere i prodotti delle società, compreso il Digivault attualmente registrato dalla FCA.

La FCA ha affermato che "individui ed entità che fanno parte del Gruppo Binance potrebbero essere diventati titolari effettivi di Digivault per aggirare le regolamentazioni sul riciclaggio di denaro", suggerendo potenziali problemi normativi per Digivault:

"Siamo a conoscenza di recenti dichiarazioni rilasciate da Eqonex Limited e dal Gruppo Binance, che confermano che un'entità chiamata Bifinity anticiperà un prestito convertibile di 36 milioni di dollari a EQONEX."

Pare che Binance sia anche in trattative per ottenere una licenza per operare a Dubai.