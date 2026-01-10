Uno degli sviluppatori dell’app di messaggistica decentralizzata Bitchat ha respinto l’affermazione del governo ugandese secondo cui sarebbe in grado di bloccare il servizio, dopo che le autorità hanno minacciato una chiusura in vista delle prossime elezioni.

Lunedì, il direttore esecutivo della Uganda Communications Commission, Nyombi Thembo, ha dichiarato che il suo team dispone delle competenze tecniche necessarie per disattivare Bitchat.

Bitchat sfrutta reti mesh Bluetooth, consentendo comunicazioni crittografate senza la necessità di una connessione a Internet.

L’app ha registrato un forte aumento dei download la scorsa settimana, dopo che il leader dell’opposizione Bobi Wine ha invitato i cittadini a installarla nel caso in cui il governo bloccasse l’accesso a Internet, come già avvenuto in occasione di precedenti elezioni.

“Sappiamo come farla smettere di funzionare”, ha affermato Thembo, sostenendo di lavorare con la più alta concentrazione di sviluppatori software e ingegneri del Paese.

“Non entusiasmatevi per Bitchat, è una cosa di poco conto.”

I dati condivisi lunedì da Calle mostrano che oltre 400.000 ugandesi hanno già scaricato l'app.

“Non potete fermare Bitchat. Non potete fermarci”, ha affermato Calle in un post su X, esortando al contempo un maggior numero di sviluppatori ugandesi a contribuire ai progetti open source.

“Non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per scrivere codice. Libero e open source. Inarrestabile. Dal popolo per il popolo.”

L'Uganda ha interrotto la connessione Internet durante le passate elezioni

Durante le elezioni del 2016, il presidente ugandese di lunga data Yoweri Museveni impose un blocco nazionale dell’accesso a Internet e ai social media, giustificandolo con ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Una situazione analoga si è ripetuta nel 2021, quando nella notte delle elezioni è scattato un blackout di Internet durato quattro giorni.

Bitchat potrebbe rivelarsi uno strumento utile per la popolazione ugandese in caso di un nuovo blackout, poiché è completamente decentralizzato: non utilizza server centrali, non richiede account, indirizzi email o numeri di telefono per la registrazione e non dipende da infrastrutture di rete tradizionali.

Bitchat viene scaricato in tutto il mondo

A settembre, quasi 50.000 utenti nepalesi si sono rivolti all’app per aggirare un temporaneo divieto sui social media imposto durante le proteste contro la corruzione. Circa tre settimane dopo, anche il Madagascar ha registrato un aumento simile dei download, spinto da motivazioni analoghe.

È stata la seconda app più scaricata dall'App Store di Apple in Giamaica quando l'uragano Melissa ha colpito il Paese a novembre, offrendo un'ancora di salvezza a molti dei 2,8 milioni di abitanti della nazione, dato che l'accesso a Internet nella regione era compromesso.