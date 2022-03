Bitcoin (BTC) sta tentando di recuperare una media mobile chiave a lungo termine ma, come suggerisce il parametro, il momento di comprare è prima, non dopo che venga reclamata.

In una serie di tweet odierni, la risorsa di monitoraggio on-chain Ecoinometrics ha riscontrato un classico segnale di ingresso su BTC/USD, il Mayer Multiple.

Mayer Multiple si avvicina al pivot

Alcune medie mobili chiave sono state conquistate dai bull e, malgrado il trend non sia ancora ben definito, l'ottimismo è in aumento, portando a credere che, sulla base di ciò, Bitcoin possa presto sfidare i massimi storici di novembre.

La successiva, nel frattempo, è la media mobile a 200 giorni (DMA), attualmente a 48.300$, appena sfiorata nelle ultime 24 ore. La DMA a 200 giorni è una componente chiave del parametro Mayer Multiple, che misura il rapporto tra il prezzo spot con essa, al fine di determinare potenziali punti di ingresso in mercati rialzisti.

Un punteggio inferiore a 2,4 del parametro tende ad indicare buone possibilità di profitto a lungo termine per gli investitori. Dopo aver toccato il minimo a gennaio a circa 0,76, la tendenza si è da allora invertita, e a partire da martedì – quasi in concidenza con la 200MA – Bitcoin sigla un punteggio Mayer Multiple di 0,98.

"Questo è un buon momento per comprare", sostiene Ecoinometrics nei commenti, aggiungendo che anche se un breakout della 200DMA dovesse risultare in una bull trap, le perdite in tali situazioni si sono rivelate storicamente "minute".

"Quindi, malgrado lo sfondo macro non sia dei migliori, questo è un sicuro acquisto", continua in un altro post.

"Quando si tratta di strategie con rendimenti asimmetrici, bisogna essere sistematici".

Grafico Mayer Multiple di Bitcoin. Fonte: BuyBitcoinWorldwide

I derivati perdono la loro tendenza speculativa

Queste tensioni macro, che includono l'inflazione e i tentativi delle banche centrali di combatterla con l'inasprimento della politica monetaria, rimangono un argomento chiave del recente dibattito.

Come riportato da Cointelegraph, diversi analisti hanno avvertito che le prospettive potrebbero ancora scatenarsi contro Bitcoin e più in generale contro gli asset di rischio, all'aumentare dei tassi e all'emergere di una stagflazione conclamata.

È pensiero comune tra diversi trader professionisti che un rally sostenuto in BTC non sia la conferma di un nuovo paradigma in arrivo, dato che i tassi di finanziamento dei mercati dei derivati rimangono piatti nonostante i guadagni settimanali sfiorino il 20% su BTC/USD.

"Attualmente, l'eccessiva speculazione sul mercato dei derivati a lungo termine è quasi inesistente", sottolinea l'analista Dylan LeClair su Twitter.

Controlla i derivati di $BTC per tutto il 2021 quando il prezzo era scambiato al livello attuale. Attualmente, l'eccessiva speculazione sul mercato dei derivati a lungo termine è quasi inesistente.

Di seguito sono riportati gli annualized perpetual future funding rate (24 ore MA). Ad inizio 2021, i trader pagavano il ~100% annualizzato per andare long su $BTC. Un mercato speculativo simile, ma meno grave, è sorto in autunno. Oggi? Il finanziamento rimane piatto/negativo per la maggior parte del 2022.

Displayed below are annualized perpetual future funding rates (24 hour MA).



Traders were paying ~100% annualized to go long $BTC early in 2021. A similar but less severe speculative market arose in the fall.



Today? Funding has been flat/negative for most all of 2022.



2/3 pic.twitter.com/lliXS72hrR — Dylan LeClair (@DylanLeClair_) March 28, 2022

