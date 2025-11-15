Secondo una nuova analisi del BTC Policy Institute pubblicata giovedì, Bitcoin può riscuotere consenso tra gli elettori statunitensi indipendentemente dagli orientamenti politici, poiché entrambi i partiti lo vedono di buon occhio quando è in linea con i loro valori fondamentali.

BTC Policy ha utilizzato i dati di un sondaggio condotto nel giugno 2025 dalla piattaforma di analisi statunitense Cygnal per modellare la risposta di Democratici, Repubblicani e Indipendenti a specifiche narrazioni su Bitcoin.

I Democratici sono stati attratti principalmente dalla capacità del Bitcoin (BTC) di migliorare la libertà finanziaria e l'inclusione delle popolazioni svantaggiate, mentre sia i Repubblicani che gli Indipendenti hanno apprezzato la stabilità che il mining Bitcoin apporta alla rete energetica e il diritto di effettuare transazioni senza interferenze da parte del governo.

Gli Indipendenti, tuttavia, erano due volte più propensi a possedere Bitcoin rispetto ai Repubblicani e oltre cinque volte più dei Democratici.

Dati tratti dall'analisi di BTC Policy sul grado di allineamento delle persone appartenenti a gruppi politici nei confronti di Bitcoin.



Negli ultimi tempi, Bitcoin e criptovalute sono stati considerati uno strumento di innovazione finanziaria, accolti con favore dall'amministrazione Trump nel 2025, in netto contrasto con l’approccio della precedente amministrazione.

Tuttavia, vale la pena notare che Bitcoin si basa esclusivamente su matematica e codice e non ha alcuna affiliazione con persone, aziende o partiti politici.

I politici devono riformulare il loro messaggio sul Bitcoin

BTC Policy ha affermato che i politici Bitcoin-friendly dovrebbero educare il proprio pubblico mostrando come Bitcoin sia in linea con i loro valori fondamentali, invece di presentarlo come un semplice investimento. “Le iniziative di advocacy dovrebbero privilegiare messaggi basati sui valori, non appelli al guadagno finanziario personale”, ha affermato l’istituto.

Bitcoin offre valori bipartisan

Il ruolo di Bitcoin nell'inclusione finanziaria, nella protezione dal controllo autoritario e nell'innovazione tecnologica sostenibile potrebbe attrarre tutti i partiti politici, riducendo la polarizzazione e migliorando il sostegno bipartisan a misure come la Strategic Bitcoin Reserve:

“I politici di entrambi gli schieramenti possono utilizzare queste informazioni per promuovere una legislazione che rispecchi i valori condivisi dagli elettori in materia di libertà finanziaria e democrazia, con un basso rischio di perdere il proprio elettorato”.