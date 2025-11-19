Dopo due intensi anni che hanno spinto Bitcoin verso nuove vette, la situazione sembra essersi ribaltata. Nella nostra ultima intervista, il famoso investitore e fondatore di Morgan Creek Capital Mark Yusko illustra perché ritiene che sia ufficialmente iniziato un mercato ribassista per Bitcoin e perché è possibile che stavolta la situazione sia molto diversa rispetto ai periodi di forte ribasso del passato.

Secondo Yusko, la chiave per comprendere ciò che sta accadendo ora parte dal valore equo di Bitcoin (BTC). Utilizzando modelli basati sul network come la legge di Metcalfe, egli sostiene che Bitcoin abbia raggiunto solo un valore leggermente superiore al valore equo durante il recente picco, molto meno esuberante rispetto ai cicli precedenti. Di per sé, afferma, ciò potrebbe suggerire che qualsiasi correzione dovremo affrontare sarà probabilmente più lieve.

Ma ciò non significa che il mercato non subirà un contraccolpo. Nel corso dell'intervista, Yusko descrive in dettaglio le forze che spingono Bitcoin al ribasso: un rallentamento dei nuovi acquirenti, i wallet OG che finalmente realizzano profitti e la forte pressione dei mercati dei futures che storicamente limitano i rialzi dei prezzi e accelerano i ribassi.

Tuttavia, Yusko insiste sul fatto che non si tratti di una ripetizione del 2018 o del 2022. A differenza dei cicli precedenti, il contesto macroeconomico più ampio, la riduzione della leva finanziaria, l'adozione istituzionale e il continuo deprezzamento delle valute legali agiscono tutti come elementi favorevoli a lungo termine, nonostante il ritorno della volatilità a breve termine.

Ancora più importante, Yusko discute la posizione di Bitcoin nel lungo arco dell'adozione tecnologica. A suo avviso, è in corso la fase “then they fight you” (poi ti combattono), con gli operatori storici che resistono all'ascesa della finanza decentralizzata. Tuttavia, come egli stesso osserva, la tecnologia migliore vince sempre.

Durante la conversazione, Yusko offre una guida chiara per gli investitori, la sua visione per il prossimo ciclo e ciò che considera l'inevitabile traiettoria di Bitcoin nel prossimo decennio.

Visionate l'intervista completa sul nostro canale YouTube per comprendere il significato di questo nuovo mercato ribassista e perché la prospettiva a lungo termine rimane più forte che mai.