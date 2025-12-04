Bitcoin (BTC) sembrerebbe destinato a una ripresa “parabolica”, a seguito di un classico indicatore di volatilità che registra nuovi minimi storici.

Bitcoin Bollinger BandWidth prepara “rialzo parabolico”

In un thread su X pubblicato mercoledì, il macro strategist Gert van Lagen ha presentato un segnale chiave proveniente dal Bollinger BandWidth di Bitcoin.

Il Bollinger BandWidth misura la differenza percentuale tra le bande di Bollinger superiore e inferiore, che agiscono come indicatori principali della volatilità del prezzo di BTC.

Su intervalli di tempo mensili, tale differenza non è mai stata così ridotta, in base ai dati provenienti da fonti quali Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Grafico mensile di BTC/USD con Bollinger BandWidth. Fonte: Cointelegraph/TradingView



La storia dimostra come raramente la larghezza di banda scenda al di sotto di 100 sulla sua scala, ma ogni volta che ciò accade, il prezzo di BTC reagisce in modo netto.

“Storicamente, ogni volta che ciò si verifica, Bitcoin segue con un rialzo parabolico diretto”, commenta Van Lagen.

“Nessun segnale rosso è scattato nei mesi precedenti…”

Grafico mensile di BTC/USD con Bollinger BandWidth. Fonte: Gert van Lagen/X



Un grafico a corredo illustra precedenti casi di risultati parabolici simili. Il precedente segnale “verde” è avvenuto ad inizio novembre 2023, in seguito al quale BTC/USD è raddoppiato in quattro mesi.

Proseguendo, Van Lagen ha fatto riferimento alle sue previsioni future sul prezzo di BTC, che prevedono un'ultima spinta verso nuovi massimi prima che inizi il prossimo mercato ribassista di Bitcoin.

“Questa configurazione è identica a quella di GOOGL prima della sua ultima ondata di rialzo, proprio prima della crisi finanziaria del 2008. Una successione di massimi inferiori sulla banda di Bollinger, che viene superata per alimentare la successiva volatilità ribassista HTF”, si legge nel post.

Troppo presto per festeggiare?

I trader di Bitcoin rimangono scettici riguardo alla forza del mercato questa settimana, nonostante i segnali di ripresa.

$BTC 1W



Still just a breakdown & retest scenario until proven otherwise. Still going to plan.



Volume is low, MACD/RSI needed a reset on 1D and below, + we dropped 45k with no bounce.



I wouldn’t get loud on calling a bottom quite yet. https://t.co/VW0b0VF8IF pic.twitter.com/Rerl1KTvOW — Roman (@Roman_Trading) December 2, 2025

Mercoledì, BTC/USD ha raggiunto i livelli più alti in oltre due settimane, puntando a 94.000$ sulla scia delle voci relative a un presidente della Federal Reserve statunitense favorevole alle criptovalute.

“Il prezzo ha ora raggiunto un massimo e un minimo più elevati, quindi tecnicamente la struttura del mercato è tornata rialzista in questo lasso di tempo”, riconosce il trader Daan Crypto Trades in un post su X.

“Ma per far funzionare correttamente il sistema, vorrei assistere a un mantenimento al di sopra dell'attuale fascia di prezzo.”

Grafico a quattro ore di BTC/USDT a perpetual contract. Fonte: Daan Crypto Trades/X



Come riportato da Cointelegraph, l'attuale fascia di prezzo spot riveste un'importanza significativa per la candela annuale del 2025, con BTC/USD che ha avviato l'anno a 93.500$.

“Bitcoin dispone di un intero mese per registrare un rialzo del 2% e chiudere il mese sopra il livello del ciclo quadriennale di ~93.500$ e chiudere l'anno con una candela verde”, sottolinea martedì il trader e analista Rekt Capital.

Grafico annuale di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital/X

Questo articolo non fornisce consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione comporta dei rischi: i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.



