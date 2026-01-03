Bitcoin ha affrontato la consueta resistenza del prezzo di 90.000$ alla prima apertura di Wall Street dell'anno, mentre l'oro risale dai minimi locali.

Durante la prima apertura di Wall Street del 2026, Bitcoin (BTC) ha sfiorato i 90.000 dollari, con un nuovo gap dei futures CME al centro dell'attenzione. Gap su CME prepara terreno per settimana “caotica” Dati forniti da TradingView mostrano che durante la sessione di negoziazione asiatica si è registrato un tentativo di breakout del prezzo di BTC che ha acquisito slancio. Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Con il ritorno dei mercati TradFi, Bitcoin ha generato un nuovo “gap” ribassista sul mercato dei futures del CME Group, fornendo un potenziale obiettivo a breve termine. “Da tenere d’occhio nella settimana a venire”, commenta il trading account Daan Crypto Trades su X. “Ovviamente è quasi weekend, quindi potremmo avere qualche gap e una situazione un po' confusa per cominciare l'anno.” Grafico a 15 minuti dei futures di Bitcoin su CME. Fonte: Daan Crypto Trades/X

Come riportato da Cointelegraph, il prezzo tende a salire o scendere per “colmare” i gap appena formatisi entro pochi giorni o addirittura poche ore dalla riapertura dei futures. Tra i nuovi massimi di gennaio, la piattaforma di trading TheKingfisher ha avvertito che i prezzi potrebbero ridursi per eliminare le posizioni long tardive su BTC intorno agli 88.000$. A long liquidation cluster in building up on the $BTC high leverage liquidation map



If your liq price falls around 88k, we'd suggest adjusting your leverage/position



There's a high likelihood you'll get picked up 🎣 pic.twitter.com/WwbDRhWlkM — TheKingfisher (@kingfisher_btc) January 2, 2026 I dati provenienti dalla soluzione di monitoraggio CoinGlass dimostrano che la liquidità su entrambi i lati del prezzo si è consolidata nel corso dell'apertura di Wall Street. Le liquidazioni cross-crypto nelle 24 ore precedenti la stesura hanno superato i 200 milioni di dollari, mentre i mercati hanno registrato un leggero rialzo. Heatmap di liquidazione BTC. Fonte: CoinGlass Cresce l'oro dopo il calo di inizio anno In seguito a un lieve indebolimento sul finire dell'anno, l'oro ha registrato un recupero che lo ha portato a sfiorare i massimi storici giornalieri. Dopo essersi affermato come il principale asset vincente del 2025, XAU/USD si è mantenuto intorno ai 4.400$. “L'oro (+64%) è stato l'asset principale con la migliore performance nel 2025, mentre Bitcoin (-6%) è stato il peggiore. Si tratta di qualcosa che non abbiamo mai visto prima in nessun anno solare (l'inverso del 2013)”, sottolinea Charlie Bilello, chief market strategist del wealth manager Creative Planning. Grafico orario di XAU/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi, e i lettori dovrebbero svolgere le proprie ricerche prima di prendere una decisione. Pur impegnandoci a fornire informazioni accurate e tempestive, Cointelegraph non garantisce l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità di alcuna informazione contenuta in questo articolo. Questo articolo può contenere dichiarazioni previsionali soggette a rischi e incertezze. Cointelegraph non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo affidamento su queste informazioni.