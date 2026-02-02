Durante il fine settimana Bitcoin (BTC) ha perso oltre il 7% del suo valore, registrando un nuovo crollo che ha portato alla liquidazione di 800 milioni di dollari.

Prezzo di BTC crolla sotto i 76.000$

TradingView mostra come il prezzo di BTC sia sceso sotto gli 80.000$ per la prima volta da aprile 2025.

Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Già alle prese con i postumi di una settimana brutale, i trader di Bitcoin hanno dovuto affrontare un ulteriore calo, con le condizioni di bassa liquidità del fine settimana che hanno esacerbato la volatilità.

BREAKING: Bitcoin falls -$3,000 in 5 minutes as a massive levered long position worth $1 billion was liquidated at 1:43 PM ET. pic.twitter.com/T3RwBdr17Q — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 31, 2026

Al momento della stesura, BTC/USD viene scambiato al di sotto dei 78.000$, con il minimo di aprile 2025 vicino ai 74.500$ ora al centro dell'attenzione.

“Il minimo locale a 80.500$ è stato annientato”, ha reagito su X Keith Alan, cofondatore della risorsa di trading Material Indicators.

L'analista On-Chain College ha sottolineato come Bitcoin abbia ormai perso il suo vero valore medio di mercato, ovvero il costo aggregato dell'attuale offerta attiva di BTC.

“Bitcoin è ora SOTTO il vero valore medio di mercato (80.700$) per la prima volta da ottobre 2023, quando il prezzo era di 29.000$”, ha osservato.

“In parole povere, questo non è positivo per l'andamento dei prezzi di Bitcoin nel breve-medio termine.”

Grafico settimanale di BTC/USD con media della offerta attiva. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Alan ha fornito diversi livelli di ribasso da tenere in considerazione, tra cui il picco dell'ultimo mercato rialzista di Bitcoin, raggiunto a novembre 2021 a 69.000$.

Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Keith Alan/X





In precedenza, Cointelegraph aveva riportato che 76.000$ era un obiettivo diffuso, dal momento che Bitcoin non era riuscito a ottenere alcun rialzo nonostante le azioni e i metalli preziosi avessero battuto i massimi storici.

Strategy: Riserva registra calo negativo

Nel frattempo, un altro livello di costo base incombeva sia sui partecipanti al mercato crypto che sugli altri operatori.

Strategy, la società con la più grande tesoreria aziendale in Bitcoin, rischiava di andare in rosso sulle sue partecipazioni in BTC a 76.037$.

$MSTR Wait, let me get this straight...$BTC currently is trading at $80k and likely Strategy's price is going to be trading at the SAME price Monday as when Bitcoin was $57k and $47k?!



Make it make sense... pic.twitter.com/DsJLuhOt8E — Heisenberg (@Mr_Derivatives) January 31, 2026

L'azienda detiene attualmente oltre 700.000 BTC, con il suo prezzo delle azioni a 143$, in calo di quasi il 70% rispetto ai massimi locali di 455$ registrati a luglio dello scorso anno.

Prezzo delle azioni Strategy (MSTR). Fonte: Bitcoin Treasuries







