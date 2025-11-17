Gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno chiuso la terza settimana consecutiva in rosso, alimentando i timori che uno dei principali motori della domanda istituzionale di Bitcoin stia rallentando.

Secondo i dati di Farside Investors, gli ETF Bitcoin (BTC) spot hanno registrato deflussi netti negativi per 1,1 miliardi di dollari durante l'ultima settimana di negoziazione, segnando la quarta settimana con il maggior deflusso mai registrato.





I deflussi dagli ETF si sono verificati durante una significativa correzione, con il prezzo di Bitcoin sceso di oltre il 9,9% nell'ultima settimana, fino a raggiungere i 95.740 $ al momento della stesura di questo articolo, secondo i dati di Cointelegraph.

Flussi degli ETF Bitcoin (in milioni di dollari USA). Fonte: Farside Investors

Secondo la piattaforma di analisi crypto Matrixport, la recente correzione ha mostrato i primi segni di un “mini” bear market.

“I nostri dati hanno mostrato un mercato in perdita di momentum e privo dei catalizzatori necessari per un rally sostenuto”, ha scritto Matrixport in un post pubblicato venerdì su X, aggiungendo:

“Con il rallentamento dei flussi degli ETF, la riduzione dell'esposizione da parte degli investitori OG e l'assenza di catalizzatori immediati nelle condizioni macroeconomiche, il percorso futuro rimane fortemente dipendente dalle prossime decisioni politiche della Federal Reserve”.

Il mercato crypto si trova ancora in un “momento cruciale”, poiché i livelli chiave dei prezzi e i fattori macroeconomici determineranno la prossima mossa significativa, secondo Matrixport.

Gli afflussi verso gli ETF Bitcoin spot statunitensi e gli investimenti di Strategy di Michael Saylor sono stati i principali motori della domanda di Bitcoin nel 2025.

Gli afflussi verso gli ETF Solana sfidano la “gravità del mercato”

Gli ETF Solana (SOL) spot continuano a sfidare la forza del mercato crypto, generando afflussi positivi nonostante il calo generale.

Venerdì scorso gli ETF Solana hanno chiuso la settimana con afflussi pari a 12 milioni di dollari, registrando 13 giorni consecutivi di afflussi dal loro lancio il 29 ottobre.

Secondo Farside Investors, venerdì gli ETF Ether (ETH) spot hanno registrato deflussi per 177 milioni di dollari, segnando il quarto giorno consecutivo in rosso.

Flussi degli ETF Solana (in milioni di dollari USA). Fonte: Farside Investors

Nonostante gli afflussi positivi degli ETF, il prezzo di Solana è sceso del 15% sul grafico settimanale, mentre quello di Ether è sceso dell'11% nello stesso periodo.