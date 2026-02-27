Bitcoin (BTC) si trova ad affrontare contemporaneamente tre livelli di resistenza chiave, con la fine del mercato ribassista che potrebbe dipendere dal loro superamento nel mese di marzo.

Rialzisti tentano tre inversioni di tendenza

I dati di TradingView hanno mostrato che la coppia BTC/USD si è attestata intorno ai 67.720 dollari dopo essere stata respinta dal livello psicologico dei 70.000 dollari.

Un'analisi dell'attuale struttura di mercato evidenzia una serie di barriere che si sono fuse in un'area di resistenza, come mostrato nel grafico sottostante.

La media mobile esponenziale (EMA) a 200 settimane a 68.330 $, il vecchio massimo storico del 2021 a 69.000 $ e il livello psicologico a 70.000 $ stanno limitando il rimbalzo dei prezzi al momento della stesura di questo articolo.



Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

BTC non è riuscito a riconquistare nessuno di questi livelli dopo la sua salita a 70.040 dollari mercoledì. Commentando la situazione, l'analista Captain Faibik ha affermato che il Bitcoin ha bisogno di una chiusura settimanale della candela al di sopra della media mobile esponenziale a 200 settimane affinché i rialzisti mantengano lo slancio.

Se ciò dovesse accadere, “potremmo aspettarci un rimbalzo verso gli 80.000 dollari nei prossimi giorni”, ha affermato l'analista in un recente post su X, aggiungendo:

“Penso che marzo sarà un mese rialzista.”

Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: Captain Faibik

Come riportato da Cointelegraph, il mercato ribassista potrebbe terminare se il prezzo di BTC superasse il costo base della fascia di età compresa tra i 18 e i 24 mesi a 74.500 dollari.

Bitcoin verso cinque mesi consecutivi di perdite

I dati storici sui prezzi forniti da CoinGlass confermano che Bitcoin sta affrontando il suo quinto mese consecutivo in rosso, con un calo del 14% a febbraio. L'ultima volta che ciò è accaduto è stato verso la fine del 2018, nel momento più buio del mercato ribassista.

“Bitcoin sta per affrontare una rara serie di ribassi”, ha affermato Alex in un recente post su X, aggiungendo:

“L'ultima volta, nel 2018 e nel 2019, la serie è stata seguita da cinque forti candele verdi e da un rally quadruplo”.

Ritorni mensili medi su Bitcoin. Fonte: CoinGlass

Dopo un calo del 57% tra agosto 2018 e gennaio 2019, Bitcoin ha poi registrato cinque mesi consecutivi in positivo, guadagnando il 317% e passando da 3.329 $ a 13.880 $.

Se la storia dovesse ripetersi, l'inversione di tendenza potrebbe iniziare ad aprile, soprattutto perché la pressione di vendita si avvicina ai livelli di esaurimento.