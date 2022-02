Quest'oggi Bitcoin (BTC) è tornato a crescere: dopo una breve visita al supporto a 40.000$, l'asset ha immediatamente cambiato direzione.

BTC/USD, grafico candele a un'ora (Bitstamp). Fonte: TradingView

Un breakout dell'RSI anticipa la crescita di BTC

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano un rapido aumento della coppia BTC/USD, che è tornata nuovamente sopra quota 44.000$.

Il movimento è stato preceduto da classico breakout del Relative Strength Index (RSI) nell'intervallo a 4 ore:

"Bitcoin, breakout dell'RSI a 4 ore. Il MADC ha appena registrato un cross rialzista."

#Bitcoin 4 Hour RSI broke out and MACD just had a Bullish Cross: pic.twitter.com/2bRVFeQsfX — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) February 14, 2022

"Penso che questi siano i primi segnali di un'inversione di tendenza," ha commentato su Twitter l'analista Phoenix. Ha aggiunto che raggiungere e mantenere i 45.500$ sarebbe "assolutamente fondamentale" per i rialzisti, in quanto tale livello rappresenta il picco della scorsa settimana.

Questo aumento di prezzo sembra essere stato causato da un fattore esterno. Nell'ambito delle proteste Freedom Convoy in Canada, il governo ha annunciato che avrebbe ampliato la propria sorveglianza antiriciclaggio così da coprire anche le transazioni in crypto. "Questi cambiamenti riguardano tutte le forme di transazione, compresi asset digitali e criptovalute," ha dichiarato il vice primo ministro Chrystia Freeland durante una conferenza stampa.

Tali proteste sono da tempo oggetto di accesi dibattiti nella crypto-community, alla luce delle azioni altamente controverse svolte dalla piattaforma di crowdfunding GoFundMe e del successivo hack di GiveSendGo, alternativa utilizzata in seguito per inviare donazioni ai partecipanti alla protesta.

Come per il divieto delle criptovalute in Russia lo scorso mese, nemmeno questa notizia proveniente dal Canada sembra aver avuto alcun effetto negativo sul prezzo di BTC. Nel frattempo, i servizi basati su Bitcoin hanno continuato ad offrire il proprio supporto per il movimento, fra cui anche il gateway di pagamento open-source BTCPay:

"Amici, vi copriamo le spalle! Imparate a creare una campagna di crowdfunding ascoltando la suadente voce di @pavlenex."

Dear all, we got you covered, learn how to setup a crowdfund campaign while enjoying the mellow voice @pavlenex https://t.co/xLbaJSPrcz https://t.co/XDjwbKaSVD — BTCPay Server (@BtcpayServer) February 15, 2022

Robert Breedlove, conduttore del podcast "What Is Money?," ha aggiunto:

"Usate denaro inarrestabile: in questo modo potrete ignorare tutti i loro comandi e vivere liberi."

Le altcoin si risvegliano

Notizie positive anche dal mondo delle altcoin, il cui prezzo fino a ieri rimaneva fortemente statico. La situazione è cambiata quando BTC ha iniziato a crescere: Ether (ETH) è impennato di quasi l'8%!

ETH/USD, grafico candele a un'ora (Bitstamp). Fonte: TradingView

Fra le prime dieci criptovalute per capitalizzazione di mercato, anche Binance Coin (BNB), Solana (SOL) e Avalanche (AVAX) hanno assistito a una forte crescita.