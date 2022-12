I bear market servono per costruire aziende Bitcoin (BTC). Almeno questo è ciò che suggerisce Legends of Lightning, un concorso di nove settimane per aziende Bitcoin che competono tra loro.

Il torneo-come-hackathon ha ospitato più di 65 eventi in tutto il mondo e 73 progetti si sono sfidati per vincere 3 BTC (50.000 $). La competizione ha incoronato le startup Bitcoin Lightsats e AgriMint come vincitrici in due categorie distinte, Global Adoption e Building for Africa.

Organizzato dalla startup Bitcoin Bolt Fun, la competizione ha riunito 260 makers (costruttori, sviluppatori, startupper e hacker) in tutto il mondo. Johns Beharry, co-fondatore di Bolt Fun e fondatore e CEO di Peak Shift, ha spiegato a Cointelegraph tramite Google Meet che questo hackathon è il più grande finora realizzato nell'economia di Bitcoin: "Non c'è nulla di lontanamente simile a questo", ha dichiarato.

L'idea alla base della competizione era quella di "coinvolgere nuovi creatori nell'ecosistema, innovare su Bitcoin e Lightning e aiutare i progetti nuovi o esistenti a incubare le loro idee per trasformare i sogni in realtà".

La competizione cerca di spingere più talenti a costruire nello spazio Bitcoin. Fonte: Twitter

Inoltre, la competizione presenta lo spazio di Bitcoin come un'arena per sviluppare, armeggiare e sperimentare in modi che stupirebbero i costruttori del Web3. Edward Pratt, cofondatore di Bolt Fun e Senior Product Designer, ha sottolineato che il team di Bolt Fun è concentrato sulla promozione dell'adozione di Bitcoin attraverso la creazione di aziende e l'espansione della comunità in altri settori:

"Essenzialmente, gli altri ecosistemi di sviluppatori sono enormi. Vogliamo fare la nostra parte per spingere Bitcoin a competere per la condivisione di idee e attenzioni a livello applicativo".

Come mostra il grafico sottostante, Bitcoin ha meno sviluppatori di Ethereum e Polkadot. Sebbene Bitcoin sia di gran lunga la criptovaluta più grande e riconosciuta, i dati suggeriscono che non è lo spazio in cui si concentrano maggiormente gli sviluppatori e i costruttori.

Grafico che mostra gli sviluppatori per ecosistema di criptovalute nel 2020 e 2021. Fonte: Electric Capital

Pratt e Beharry sottolineano che gli ecosistemi Web3 come Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot e Cosmos stanno allontanando l'interesse e i talenti dallo spazio di sviluppo del Bitcoin, nonostante quest'ultimo sia l'unica infrastruttura decentralizzata su cui valga la pena costruire. La competizione Legends of Lightning è un tentativo di porre rimedio alla situazione e di evidenziare la ricchezza e la profondità delle opportunità di costruire su Bitcoin.

Gli Hackathon di Solana offrono ingenti premi in denaro e quest'estate oltre 350 progetti si sono sfidati per vincere un premio da 5 milioni di dollari. Il primo premio di The Legends of Lightning, in confronto, ha assegnato 3 BTC (50.000 $) a uno dei 73 progetti in gara, un centesimo del montepremi totale.

Pratt ha continuato: "Questo dimostra la differenza tra l'ecosistema Bitcoin e altri ecosistemi come Solana". In definitiva, Bitcoin compete per i costruttori e gli sviluppatori che partecipano ai playground Web3 come Solana ed Ethereum.

"C'è sicuramente molta attività [nel Bitcoin] ma non vediamo ancora tanta inventiva".

Curiosamente, il vincitore del concorso, Lightsats, ha sviluppato il suo progetto sulla base di un'idea condivisa in un tweet da Brad Mills, imprenditore Bitcoin. Il tweet ha innescato una fulminea reazione a catena di creazione. Nel giro di poche settimane, Lightsats ha costruito il suo "progetto Precoiner onramp", lo ha presentato al team di Bolt Fun e ha vinto il concorso Global Adoption.

Abbiamo vinto! Lo incornicerò! Dove tutto è iniziato! pic.twitter.com/wLC6Yd8ica — Lightsats (@Lightsats21) December 7, 2022

We won!I’m going to frame this! Where it all started! pic.twitter.com/wLC6Yd8ica — Lightsats (@Lightsats21) December 7, 2022

Uno dei modi per invogliare più persone a partecipare e a costruire su Bitcoin è quello di raggiungere gli sviluppatori che lavorano in altri ecosistemi, ha spiegato Pratt. "Vogliamo rivolgerci alle persone che si trovano ai margini del mondo crypto e del Web3", ma si tratta di capire "come possiamo comunicare la narrativa a queste persone", ha poi concluso.

Beharry ha scherzato sul fatto che potrebbe accadere in modo naturale: "La tua piattaforma Web3 è offline, Bitcoin la risolve", riferendosi alle numerose occasioni in cui la blockchain Solana ha smesso di funzionare.

Il team di Legends of Lightning spera di ripetere l'evento ogni anno con premi più sostanziosi, più partecipanti e più creatività. L'obiettivo è quello di raggiungere i 1.000 partecipanti l'anno prossimo, un salto notevole rispetto alla situazione attuale.