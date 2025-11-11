Punti chiave:

Bitcoin tenta senza successo di superare i 107.000 $, un livello locale importante per i trader.

Le previsioni sul prezzo di BTC mantengono la possibilità che il mercato scenda nuovamente sotto i 100.000 $.

Secondo le analisi, i rialzisti di Bitcoin hanno bisogno di una tempesta perfetta per raggiungere i massimi storici.

Martedì Bitcoin (BTC) ha puntato il nuovo gap sui futures del weekend, mentre la discussione si è spostata verso una possibile “rejection” del prezzo.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il gap sui futures Bitcoin del CME torna al centro dell’attenzione mentre il prezzo inverte la tendenza

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView hanno mostrato che i rialzisti non sono riusciti a riconquistare il supporto chiave durante la notte.

Nonostante abbia raggiunto nuovi massimi di novembre a 107.465 $, BTC/USD non è riuscito a mantenere tali livelli, minacciando invece di formare una struttura a doppio massimo sul grafico orario.

Tra i trader, l'incapacità di riconquistare i 107.000 $ era ormai un dettaglio fondamentale.

“$BTC è stato respinto dal livello di resistenza compreso tra 107.000 $ e 108.000 $”, ha scritto l'investitore e imprenditore crypto Ted Pillows in un post su X.

Grafico giornaliero BTC/USDT. Fonte: Ted Pillows/X

Pillows ha osservato che l'ultimo “gap” nel mercato dei futures Bitcoin del CME Group era ancora inferiore al prezzo spot.

“Il prossimo supporto chiave per Bitcoin è intorno ai 104.000 $, che presenta anch'esso un gap CME. Di solito, Bitcoin tocca il minimo il martedì, il che significa che potremmo assistere a un riempimento del gap CME seguito da un rimbalzo”, ha suggerito.

Grafico orario dei futures su Bitcoin del CME con gap. Source: Cointelegraph/TradingView

Il trader Daan Crypto Trades ha inserito il fallimento del ribaltamento della resistenza/supporto di Bitcoin nel contesto delle più ampie difficoltà del mercato crypto.

$BTC Rejecting from the key $107K area so far.



Similar to $ETH & The Total Crypto Market Cap rejecting from similar zones.



Bears are still in control until this level is flipped in my opinion. Still a lot of up & down moves intra-day, but the past few weeks have seen a pretty… https://t.co/czYTq8V6DD pic.twitter.com/ewWmyN5LzO — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) November 11, 2025

Il trader di criptovalute, analista e imprenditore Michaël van de Poppe ha descritto la situazione come “abbastanza normale” per Bitcoin.

“La grande domanda ora è: $BTC si manterrà a 103.000 $? - $BTC terrà a 100.000 $ e fornirà un double-bottom test?”, ha chiesto ai suoi follower su X.ers.

“Se nessuna delle due ipotesi è vera, allora stiamo parlando di 90-93.000$ per un potenziale test e non abbiamo ancora finito.”

Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Michaël van de Poppe/X

L'analisi avverte di una “pressione di vendita da parte degli OG”

Considerando le prospettive, la società di trading QCP Capital ha identificato le condizioni chiave per un rialzo sostenuto del prezzo di BTC.

Secondo QCP Capital, i rialzisti hanno bisogno di condizioni macroeconomiche favorevoli come punto di partenza per contrastare i venditori più in alto.

“Una ripresa sostenuta del mercato spot, supportata da venti favorevoli a livello macroeconomico e da un afflusso stabilizzante degli ETF, potrebbe riaccendere la domanda”, ha sintetizzato lunedì nel suo ultimo aggiornamento sul mercato Asia Color.

“Tuttavia, i rally sopra i 118.000 $ potrebbero subire una rinnovata pressione di vendita da parte degli OG. Fino a quando l'offerta dei long-term holder non diminuirà, lo scenario base più probabile rimane un mercato BTC con oscillazioni limitate nel medio termine”.

QCP ha fatto riferimento alla distribuzione in corso da parte degli investitori Bitcoin a lungo termine con disponibilità superiori a 100.000 $.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.



