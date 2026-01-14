Bitcoin (BTC) appare in svantaggio rispetto all'oro, con i metalli preziosi che lunedì hanno raggiunto nuovi massimi storici.

Operazioni di svalutazione di BTC: “La narrativa è compromessa”

Una nuova analisi di Karel Mercx, specialista in investimenti presso la società di consulenza olandese Beleggers Belangen, rivela che Bitcoin ha fallito come “strumento anti-inflazione”.

Bitcoin è sceso sotto le 20 once d’oro ad inizio 2026 e ora sta oscillando intorno ai minimi degli ultimi due anni, stando a TradingView.

Mentre i mercati reagiscono all'azione del governo statunitense contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, l'oro e l'argento continuano a registrare un aumento dei prezzi, mentre Bitcoin arranca.

Mentre i rialzisti sperano che BTC/USD recuperi presto terreno, per Mercx la situazione è chiara da tempo.

“Il verdetto è stato emesso: il debasement trade è l'oro e l'argento, non Bitcoin”, ha dichiarato lunedì in un post ai suoi follower su X.

“Un attacco frontale alla FED proietta i metalli verso nuovi massimi storici, mentre BTC rimane del 20% al di sotto del suo picco.”

Grafico settimanale di BTC/XAU. Fonte: Cointelegraph/TradingView



Mercx contesta l'idea che Bitcoin sia una destinazione attraente per gli investitori che ricercano riparo dalla diluizione dell'offerta di valuta fiat, nota anche come debasement trade.

Nonostante Bitcoin sia considerato “oro digitale” rispetto al metallo prezioso, i flussi di capitale effettivi indicano una domanda maggiore per quest'ultimo.

“La narrativa è fallace” afferma, aggiungendo:

“Gli investitori preferiscono l'hard money reale a quello digitale. Fine della storia.”

Aumentano notizie negative su ciclo di Bitcoin

Tra i sostenitori delle criptovalute continua a crescere un senso di urgenza.

Affrontando l'argomento, il trader di criptovalute, analista e imprenditore Michaël van de Poppe riconosce che il tempo a disposizione per una ripresa del mercato potrebbe essere agli sgoccioli.

In riferimento alle azioni, Benjamin Cowen, analista del mercato crypto, definisce l'andamento dell'oro rispetto all'indice S&P 500 “uno dei grafici più significativi del momento”

“Se l'indice SPX dovesse registrare un calo rispetto all'oro, il contesto in cui ci siamo trovati nell'ultimo decennio cambierebbe completamente” sostiene, menzionando il grafico mensile.

Grafico mensile di S&P 500 vs. oro. Fonte: Benjamin Cowen/X



A settembre 2025, Mercx ha dichiarato “morto” il ciclo quadriennale dei prezzi di Bitcoin, narrativa che continua a guadagnare popolarità.

“Il prezzo di $BTC in oro mostra cicli sempre più deboli rispetto al precedente, con la prima perdita quadriennale registrata ora”, scriveva all’epoca.



