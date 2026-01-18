Bitcoin sottovalutato rispetto ad oro: Riuscirà a recuperare?

Venerdì Bitcoin (BTC) registra la sua più profonda sottovalutazione rispetto all'oro (XAU), ravvivando le aspettative di una potenziale rotazione di capitali dal metallo prezioso verso i mercati delle criptovalute nel 2026.
Nel 2026 Bitcoin surclasserà nettamente l'oro
Il dato di sottovalutazione è stato ricavato dallo Z-score del rapporto BTC-XAU, indicatore che misura quanto l'attuale rapporto si discosti dalla sua media a lungo termine.
Un valore inferiore a −2 indicherebbe che Bitcoin è scambiato con una deviazione standard superiore a due rispetto al suo valore storico rispetto all'oro, situazione estremamente rara. In questo caso, BTC è entrato nella fascia più bassa del modello per la prima volta nella storia.
Storicamente, i movimenti del rapporto BTC/XAU verso la zona di deviazione standard −2 hanno preceduto lunghi periodi in cui Bitcoin ha sovraperformato l'oro, come dimostrato dal grafico Power-Law bands riportato di seguito.
“Tutto indica che nei prossimi mesi Bitcoin sovraperformerà nettamente l'oro”, afferma Julius, l'analista che ha ideato le bande di power law di BTC/oro e l'oscillatore Z-score.
Cosa significa il rialzo record dell'oro per il prezzo di BTC?
In passato, i ribassi dello Z-score verso la zona di deviazione standard −2 hanno contrassegnato importanti minimi per Bitcoin.
Ad esempio, un segnale di sottovalutazione di BTC/XAU a novembre 2022 ha preceduto un rialzo del prezzo di BTC di circa il 150% nell'anno successivo.
Allo stesso modo, Bitcoin è aumentato di oltre il 1.170% un anno dopo la comparsa del segnale a marzo 2020.
Secondo Julius, lo Z-score ha correttamente previsto anche i massimi macroeconomici di Bitcoin.
“Alla fine del 2017, Bitcoin era estremamente ipercomprato, mentre l'oro era ipervenduto”, scrive in un post su X il 3 gennaio, aggiungendo:
“Poco dopo, Bitcoin è entrato in una fase ribassista, mentre l'oro ha iniziato un rally pluriennale verso nuovi massimi storici.”
Inoltre, i dati storici suggeriscono che i maggiori aumenti di prezzo di Bitcoin tendono a seguire i mercati rialzisti dell'oro.
BTC ha iniziato la sua fase parabolica solo dopo che l'oro aveva già superato decisamente il suo trend a lungo termine. Nei cicli precedenti, tale ritardo variava da circa due mesi a oltre un anno, al termine del quale BTC ha registrato i suoi maggiori guadagni percentuali.
Lo sconto di Bitcoin rispetto all'oro, quindi, suggeriva una prospettiva rialzista per il prezzo di BTC nel 2026, a condizione che il modello storico si mantenesse.
Diversi analisti prevedono che BTC raggiungerà i 200.000-300.000$ entro fine anno.
