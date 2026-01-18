Bitcoin sottovalutato rispetto ad oro: Riuscirà a recuperare?

Dopo segnali simili di sottovalutazione di BTC rispetto all'oro di fine 2022, il prezzo di BTC è salito di quasi il 150%, a dimostrazione di come sconti estremi abbiano preceduto importanti rialzi.

Venerdì Bitcoin (BTC) registra la sua più profonda sottovalutazione rispetto all'oro (XAU), ravvivando le aspettative di una potenziale rotazione di capitali dal metallo prezioso verso i mercati delle criptovalute nel 2026. Nel 2026 Bitcoin surclasserà nettamente l'oro Il dato di sottovalutazione è stato ricavato dallo Z-score del rapporto BTC-XAU, indicatore che misura quanto l'attuale rapporto si discosti dalla sua media a lungo termine. Z-score BTC/XAU e relative bande di deviazione standard. Fonte: JV_Indicators Un valore inferiore a −2 indicherebbe che Bitcoin è scambiato con una deviazione standard superiore a due rispetto al suo valore storico rispetto all'oro, situazione estremamente rara. In questo caso, BTC è entrato nella fascia più bassa del modello per la prima volta nella storia. Storicamente, i movimenti del rapporto BTC/XAU verso la zona di deviazione standard −2 hanno preceduto lunghi periodi in cui Bitcoin ha sovraperformato l'oro, come dimostrato dal grafico Power-Law bands riportato di seguito. Fonte: TradingView “Tutto indica che nei prossimi mesi Bitcoin sovraperformerà nettamente l'oro”, afferma Julius, l'analista che ha ideato le bande di power law di BTC/oro e l'oscillatore Z-score. Cosa significa il rialzo record dell'oro per il prezzo di BTC? In passato, i ribassi dello Z-score verso la zona di deviazione standard −2 hanno contrassegnato importanti minimi per Bitcoin. Ad esempio, un segnale di sottovalutazione di BTC/XAU a novembre 2022 ha preceduto un rialzo del prezzo di BTC di circa il 150% nell'anno successivo. Grafico settimanale di BTC/USD. Fonte: TradingView Allo stesso modo, Bitcoin è aumentato di oltre il 1.170% un anno dopo la comparsa del segnale a marzo 2020. Secondo Julius, lo Z-score ha correttamente previsto anche i massimi macroeconomici di Bitcoin. “Alla fine del 2017, Bitcoin era estremamente ipercomprato, mentre l'oro era ipervenduto”, scrive in un post su X il 3 gennaio, aggiungendo: “Poco dopo, Bitcoin è entrato in una fase ribassista, mentre l'oro ha iniziato un rally pluriennale verso nuovi massimi storici.” Inoltre, i dati storici suggeriscono che i maggiori aumenti di prezzo di Bitcoin tendono a seguire i mercati rialzisti dell'oro. Fonte: X BTC ha iniziato la sua fase parabolica solo dopo che l'oro aveva già superato decisamente il suo trend a lungo termine. Nei cicli precedenti, tale ritardo variava da circa due mesi a oltre un anno, al termine del quale BTC ha registrato i suoi maggiori guadagni percentuali. Lo sconto di Bitcoin rispetto all'oro, quindi, suggeriva una prospettiva rialzista per il prezzo di BTC nel 2026, a condizione che il modello storico si mantenesse. Diversi analisti prevedono che BTC raggiungerà i 200.000-300.000$ entro fine anno.

