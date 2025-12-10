Martedì il prezzo di Bitcoin ha toccato il massimo delle ultime tre settimane grazie a un “rimbalzo molto atteso” che ha spinto i trader a “rientrare in FOMO e aspettarsi prezzi più alti”, secondo la società di analisi blockchain Santiment.

Secondo TradingView, nelle contrattazioni di fine giornata su Coinbase Bitcoin (BTC) è salito a 94.625 $, il livello più alto dal 25 novembre.

Santiment ha aggiunto che il movimento ha generato un’esplosione di commenti sui social, con sempre più utenti che invocano prezzi “più alti” e “superiori”.

Il sentiment positivo sui social non sempre favorisce un rialzo. Fonte: Santiment

Tuttavia, ha già iniziato a ritracciare da quel livello, scendendo a 92.400 $ al momento della stesura di questo articolo, lasciando gli analisti a chiedersi quale sarà il prossimo passo.

“I mercati si muovono in modo opposto al comportamento dei piccoli trader”, ha affermato Santiment, come sembra stia accadendo nelle ore successive al massimo mensile.

Volatilità di Bitcoin in vista della decisione della Fed

Il recente aumento potrebbe essere messo in discussione una volta che la Fed si riunirà, avvertono alcuni analisti.

Nella giornata di oggi, la Federal Reserve annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse e, secondo i mercati dei futures del CME Group, c'è un'probabilità dell'88,6% che venga applicato un taglio dello 0,25%.

“Bitcoin sta probabilmente registrando un rialzo grazie alle aspettative di un taglio dei tassi, ma al momento è difficile prevedere cosa accadrà dopo la riunione della Fed”, ha dichiarato Jeff Mei, direttore operativo dell'exchange BTSE, a Cointelegraph.

Ha avvertito che qualsiasi esitazione sui futuri tagli dei tassi potrebbe avere un effetto ribassista sui mercati di Bitcoin e crypto. Il prediction market sui futures del CME prevede una probabilità del 21,6% di un altro taglio dei tassi di un quarto di punto a gennaio.

“Il rischio è che nelle prospettive della Fed emerga l’esitazione a tagliare i tassi o a stimolare ulteriormente l’economia, per timore di alimentare pressioni inflazionistiche. È quanto accaduto l’ultima volta che la Fed ha tagliato i tassi, con i prezzi che sono poi crollati.”

“Qualsiasi movimento di prezzo che precede il FOMC è difficile da interpretare perché sarà una giornata molto volatile”, ha concordato l'analista “Sykodelic”.

Un investitore Bitcoin suggerisce che il recente movimento del prezzo e' sospetto

L'investitore di lungo corso in Bitcoin “NoLimit” ha dichiarato ai suoi 53.000 follower su X che si è trattato di una “pura manipolazione”. L'improvviso aumento del valore di Bitcoin a 94.000 $ “non sembra affatto naturale”, ha continuato.

“La gente sta festeggiando, ma se si guarda la situazione con un po' di distacco, anche solo per 10 secondi, questa mossa ha tutte le caratteristiche di una classica operazione speculativa”.

L’analista ha sottolineato che order book poco profondi rendono economico spingere i prezzi al rialzo, che gli acquisti massicci sul mercato si sono concentrati in pochi minuti e che tutto ciò è stato seguito da un’assenza totale di continuazione, “solo un immediato stallo”.

“È proprio così che i grandi operatori creano la FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) per poter vendere a prezzi migliori”.