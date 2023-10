Sam Altman, CEO di OpenAI, ha definito Bitcoin (BTC) un passo "super logico" nel settore tecnologico, in quanto libero dal controllo governativo e utile a combattere la corruzione.

"Sono entusiasta in merito a Bitcoin", afferma Altman a Joe Rogan durante un episodio del 6 ottobre del podcast The Joe Rogan Experience.

"Penso che l'idea di avere una moneta globale che sia fuori dal controllo di qualsiasi governo sia un passo super logico e importante nel settore tecnologico".

L'ampia intervista del leader di OpenAI con Rogan ha affrontato i suoi pensieri su Bitcoin come valuta di riserva mondiale e le sue preoccupazioni sulle valute digitali emesse dalle banche centrali (CBDC).

Altman, anche fondatore di Worldcoin, ha affermato che il passaggio ad un "mondo tecnologicamente abilitato", comprendente anche Bitcoin, potrebbe contribuire a ridurre la corruzione.

"Uno degli aspetti che ho constatato, e ovviamente anche molte altre persone, è che la corruzione è un ostacolo incredibile per far progredire qualsiasi cosa in una società", sostiene Altman.

"In un mondo in cui i pagamenti non sono più effettuati con sacchi di contanti, ma vengono effettuati digitalmente, qualcuno, persino se si utilizza Bitcoin, può osservare questi flussi", ha aggiunto:

"Penso che sia un meccanismo di riduzione della corruzione".

Nel frattempo, Rogan ha espresso il proprio ottimismo nei confronti di Bitcoin, a dispetto dello scetticismo nei confronti dell'industria delle criptovalute in generale, affermando di credere che possa diventare una "valuta universale".

"La vera criptovaluta affascinante è Bitcoin. Per me è quella che ha le maggiori possibilità di divenire una valuta universale. È limitata nella quantità che può esserci e la gente la mina con il proprio computer".

"Per me è molto affascinante. Mi piace il fatto che sia stato realizzato", conclude Rogan.

Altman è un sostenitore di lunga data di Bitcoin. In un blog post di 10 anni fa, Altman sosteneva che un mondo in cui le transazioni fossero effettuate in Bitcoin sarebbe stato più trasparente.

"Un mondo in cui tutti effettuiamo transazioni in Bitcoin sarebbe molto più trasparente, e la trasparenza finanziaria è fantastica. È forse la cosa che ridurrebbe maggiormente la corruzione", affermava Altman.

Rogan, Altman "molto preoccupati" per le CBDC e la guerra degli Stati Uniti alle crypto

Nel frattempo, sia Altman che Rogan si sono detti "estremamente contrari" alle CBDC, esprimendo la preoccupazione che gli Stati Uniti diventino uno Stato di sorveglianza.

Rogan ha sostenuto che le CBDC potrebbero consentire ai governi un controllo ancora maggiore sul modo in cui le persone spendono il loro denaro:

"Sono molto preoccupato per la moneta digitale emessa dalle banche centrali e legata a un punteggio di credito sociale. Questo mi spaventa a morte. La pressione in tal senso non è per il bene generale della società, ma per il controllo".

Altman ha aggiunto di non essere rimasto sorpreso dal modo in cui il governo degli Stati Uniti ha affrontato il settore delle criptovalute ultimamente:

"Negli ultimi tempi ci sono molti aspetti del governo americano che mi deludono, ma la guerra alle criptovalute, che credo sia una sorta di 'non possiamo rinunciarci e controlleremo tutto ciò', è una cosa che mi rattrista molto".

Traduzione a cura di Walter Rizzo