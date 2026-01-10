Bitcoin ha colmato uno dei due nuovi gap dei futures scendendo sotto i 90.000$, come previsto dalle analisi che indicavano un potenziale livello minimo per il prossimo ciclo di prezzo di BTC.

Giovedì Bitcoin (BTC) scendeva sotto i 90.000$, mentre gli operatori di mercato prevedono un imminente raggiungimento di un classico obiettivo di breve termine. Bitcoin cede quota 90.000$ TradingView riporta nuovi minimi locali di 89.530$ su Bitstamp durante la sessione di negoziazione asiatica. Grafico orario di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin è rimasto in linea con l'oro, con entrambi gli asset che hanno rallentato il loro rimbalzo di inizio anno, spinto dalle tensioni geopolitiche in Venezuela. “Giornata importante per $BTC”, è quanto ha scritto Michaël van de Poppe, trader di criptovalute, analista e imprenditore, nella sua ultima analisi su X. Van de Poppe riporta un nuovo test della media mobile a 21 giorni (MA) a 88.900$. “Ha sfiorato la media mobile a 21 giorni ed è calato brevemente al di sotto di questo livello”, continua. “Non è male, può assumere liquidità, anche se preferirei che Bitcoin mantenesse questo livello.” Grafico giornaliero di BTC/USD con RSI. Fonte: Michaël van de Poppe/X

La liquidità dell'order book dell'exchange ha portato il trader Daan Crypto Trades a segnalare 89.000 e 92.000$ come linee di demarcazione. “Dato che il prezzo è tornato al centro del suo intervallo più ampio, non mi sorprenderebbe vederlo oscillare intorno a quest'area fino a fine settimana”, afferma. BTC/USDT liquidation map (Binance). Fonte: Daan Crypto Trades/X Gap dei futures su Bitcoin: uno chiuso, uno ancora aperto Un importante punto focale sui timeframe brevi è stata la sorte del “gap” aperto sul mercato dei futures Bitcoin del CME Group. Formatisi nel periodo di Capodanno, i gap spesso determinano gli obiettivi di prezzo a breve termine, con BTC/USD che ne ha “colmato” uno con l'ultimo movimento al ribasso. “Ci stiamo dirigendo verso un movimento più profondo per colmare il prossimo gap del CME intorno agli 88.000$?“, domanda Coin Bureau, fonte di informazione sul mondo delle criptovalute, in una reazione su X. Colmare il secondo gap riporterebbe il prezzo intorno agli 88.200$. Grafico orario dei futures su Bitcoin del CME. Fonte: Coin Bureau/X

Commentando la situazione, l'analista pseudonimo CW, collaboratore della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant, ha definito il gap residuo un “rischio potenziale”. “Per un trend rialzista stabile, è meglio eliminare tale rischio e poi avviare il rally” è quanto ha dichiarato mercoledì ai suoi X follower. “Tuttavia, se tale gap non viene colmato, è probabile che il fondo del prossimo ciclo si collochi proprio in prossimità di tale livello”.



